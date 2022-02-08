EMITT başlıyor

Hyve Group, 10 ülkede 800'ün üzerinde deneyimli personeliyle ticaretin en önemli araçlarından biri olan fuarları organize ediyor. Türkiye ekonomisi için de stratejik öneme sahip sektörler için organizasyonlar düzenliyor. Gerçekleştirdiği fuarlar ile yabancı yatırımcıları potansiyel iş ortakları ile bir araya getiren Hyve Group, 25. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Türkiye’nin farklı özellikleriyle markalaşmış turizm destinasyonlarını ziyaretçilerle buluşturacak.

EMITT 2022 Etkinlik Programı İş Geliştirme ve İlham Odaklı Buluşmalara Ev Sahipliği Yapacak

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT, sektör stratejisini desteklemek, bilgi alışverişi sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve de turizm sektörünün kamu, özel sektör ve akademik boyutları arasında etkileşim sağlayarak yeni fikirlerin tanıtılmasını sağlamak adına iş geliştirmeye yönelik etkinliklerle dolu bir program hazırladı!

Türkiye’deki turizm sektörü için de iş birlikleri geliştirmek anlamında en önemli fuar. EMITT’te dört gün boyunca katılımcılar ve ziyaretçiler; birbirinden değerli konuk ve konuşmacılarla turizm gündemi, alternatif turizm trendleri ve sürdürülebilir inovatif turizm uygulamalarının ipuçları konuşacak.

Teknoloji, iklim kaygıları, pandemi gibi faktörlerin köklü değişikliklere yol açtığı, değişime uyum sağlamanın, sürdürülebilirliğin anahtarı olduğu bu yeni dönemde, ortak gündemimizle turizm sektörünü yönlendiren uzman isimler EMITT Konferans Sahnesi’nde ağırlanacak.

EMITT’in 25. Yıl Temaları Sektöre Yön Veriyor

EMITT Fuarı, çok değerli Devlet organları, sektörel birlikler, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile otellerinin yanı sıra havayolları, konaklama tesisleri, ulaşım ve bilişim teknolojileri firmaları gibi turizm sektöründe yer alan profesyonellerin buluşma noktası.

Turizm sektörüne yön veren uzmanlar EMITT’te gündeme dair turizm trendlerini kapsayan oldukça zengin bir etkinlik programı çatısında sektörle buluşacak.

4 gün boyunca fuarla eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlik programı kapsamında bu sene EMITT, konferanslara, özel fuar turlarına, influencer sunumlarına, girişimci buluşmalarına ve kültürel performanslar gibi farklı formatta interaktif aktivitelere ev sahipliği yapacak.

25. yıla özel birçok farklı format, konu ve uzmanlığı entegre ederek “Sürdürülebilir ve Verimli Turizmin Geleceği”, “İklim, Gıda ve Kültür Dostu Turizm”, “Ulaşım, Konaklama ve İletişimde Yeni Eğilimler” ve “Müşteri Deneyiminde Yeni Nesil Teknolojiler“ başlıklı 4 ana temada oturumlar düzenleyecek.

Turizm Sektörünün Geleceği 45’i aşkın sektör lideri ile 10 farklı oturumda konuşulacak

- Başkanlar Oturumu: Fikir Önderleri 2022 Turizm Öngörülerini Açıklıyor

- İklim Dostu Gastronomi Turizmi

- Gıda Dostu Turizmin İşletmelere Kazandırdıkları

- Belediyelerin Destinasyon Stratejisinde "Influencer" Pazarlama

- Pandeminin Öğrettikleriyle Dönüşen Fırsatlar ve Sıradışı Rotalar

- Kültür Turizminde Eve Dönüş: Tarihi Eser ve Miras Alanlarının Ülkemize Kazandırılması

- Turizmde #şimdineleroluyor? Dijitalleşme, Yapay Zeka, Metaverse

- Kitlesel Dönüşüm Yaratan Seyahat Manifestosu: Ulaşım, Konaklama ve İletişim Trendleri Üzerine

- Tarih, Kültür ve Gastronomi Turizmini Buluşturan Bir Şehrin Marka Hikayesi

- Turizmde Müşteri Deneyimi İçin Yeni Nesil Teknolojiler: Metaverse, Sosyal Seyahat Ağı, Dijital İkiz ve Sanal Tur

9 Şubat – Fuarın ilk gününün odağında “Sürdürülebilir ve Verimli Turizmin Geleceği” olacak.Turizm Danışmanı Osman Ayık’ın moderatörlüğünde, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TTYD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır Başkanlar Oturumu’nda yer alacak. Sektöre yön veren son gelişmeleri gündeme taşıyacak.

10 Şubat – Fuarın ikinci günü ise “iklim dostu” ve “gıda dostu” turizmin şifreleri irdelenecek. Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe moderatörlüğünde, TV programcısı, Yazar ve Gezgin Burak Akkul ile ünlü şefler Jale Balcı ve Murat Bozok “İklim Dostu Gastronomi Rotaları”nın peşine düşecek. Daha sonra ise Turuncu Bayrak iş birliğindeki ikinci oturumda, iklim aktivisti Elif Dağdeviren’in moderatörlüğünde gıda dostu turizmin işletmelere kazandırdıklarından bahsedilecek. “Karbon ayak izini gideren ve İsraf azaltan işletmeler, kalite, güvenilirlik ve kazanç sağlar” diyecek oturumda günümüzün iklim ve gıda aktivistleri, eko etiket ve kalite uzmanları ile uygulayıcı işletmeler yer alacak. Ülkemizde iklim duyarlılığı ile önemli çalışmalar yapan genç kuşağın yeni temsilcilerinden Atlas Sarrafoğlu turizmi yönlendirecek tespit ve önerilerini paylaşarak tüm tüketici ve hizmet sağlayıcılara ilham olacak.

İkinci günün son programında ise “Belediyelerin Destinasyon Stratejisinde Influencer Pazarlama” ve “Pandeminin Öğrettikleriyle Dönüşen Fırsatlar ve Sıradışı Rotalar” olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı destinasyonlardan başarı ve deneyim hikayelerinin öğrenileceği oturumlar yer alacak.

Seyahat Yazarı ve Gazeteci Bahar Akıncı, Gezimanya Kurucu Ortağı Murat Z. Özbilgi, @Travelcomic hesabıyla dikkat çeken Almanya’dan Franziska Niehus, Hindistan’dan girişimci Harjinder Kukreja gibi turizmi heyecanlandıran paylaşımları olan ve dijital içerikleriyle global iş birliklerine imza atan isimler EMITT Konferans Sahnesi’nde yer alacak. Azerbaycan, Küba ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden uzmanların katılımıyla da “sağlık” ön planda tutularak pandemi döneminde öğrenilen fırsatlar irdelenecek.

11 Şubat – Fuarın üçüncü gününde “Kültür Turizminde Eve Dönüş” başlıklı konferansta tarihi eser ve miras alanlarının ülkemize ve Turizme kazandırılması konusu konuşulacak. Moderatör koltuğunda Ahmet Yeşiltepe oturacak. Konferansın konuşmacıları ise Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdür Yardımcı İrem Bülbül, Jolly Tur Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz olacak.

Odağında sektörel eğilimler olan ve Turizmde #şimdineleroluyor? diye soran fuarın üçüncü gününde, turizmde dijitalleşme, yapay zekâ ve metaverse konuları işlenirken moderatörlüğünü Age Provocateur Kurucu Ortakları Duygu Birecikli ve Gülşah Akın yapacak. Konuşmacı olarak ise Hotel Runner Acentelerden Sorumlu Satış ve İş Geliştirme Direktörü Rıza Kaynak, B2Metric CEO’su Murat Hacıoğlu ve Cerebrum Tech Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul yer alacak.

Üçüncü günün son programında ise doğayla uyumlu, kültürle dönüşen, sorumlu seyahat bilincini benimseyen, yeni dönem konaklama eğilimleri ile de müşterilere alternatifler sunan işletmeler Dr. Cem Kınay moderatörlüğünde biraraya gelecek. Anatolity iş birliğindeki “Kitlesel Dönüşüm Yaratan Seyahat Manifestosu: Ulaşım, Konaklama ve İletişim Trendleri Üzerine” başlıklı konferansta, Tatilsepeti Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Başkanı Leyla Özdağ, Swissotel Genel Müdürü Uğur Talayhan, Longosphere Glamping CEO’su Yiğit Küçükkınay konferansta konuşmacı olarak yer alacak.

12 Şubat – Fuarın son günü EXPO 2021 Hatay işbirliğiyle gerçekleşecek “Bir Şehrin Marka Hikayesi” oturumu Hatay'ın tarih, kültür ve gastronomi turizmi üçgeninde gelişen marka hikayesini İBB İstanbul Turizm Platformu Direktörü Özcan Biçer moderatörlüğünde EMITT ziyaretçileriyle buluşturacak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın katılımıyla düzenlenecek panelde diğer konuşmacılar ise Beykent Üni. Güzel Sanatlar Fak. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Böl. Bşk. Esat Özata, EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar ve TURSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aycıl olacak.

EMITT 25. Yılına Özel etkileşimli, verimli ve keyifli bir fuar platformu sunuyor, konferans programına paralel eş zamanlı gerçekleşecek deneyim odaklı etkinlikler ile sektörü buluşturuyor.

Gastronomi Turizminde İklim Dostu Rotaların Peşindeyiz!

EMITT Master Class özel fuar turu ile ise uzmanlarımız, gezginler, influencerlar ve şefler, katılımcılarımızı stantlarında bire bir ziyaret ederek, israfdan nasıl kaçınacaklarını, sürdürülebilirliğin ipuçlarını ve iklim dostu turizm uygulamalarını konferans sahnesinden fuar koridorlarına taşıyacak.

Yeni Nesil Teknolojilerileriyle Turizm Sektörüne İlham Veren Tekno Girişimlerle Tanışın!

EMITT’in bu seneki yeniliği olan, bölgedeki en yeni ürün ve hizmetlerin sergilenmesi ve takip edilmesi için olanak sağlamasının yanında, içeriğiyle yaratıcı ve yatırımcı zihinler arasında köprü oluşturan aktiviteleri destekleyen EMITT TECH GARAGE’da Metaverse, Sosyal Seyahat Ağı, Dijital İkiz ve Sanal Tur gibi yeni nesil teknolojilerileriyle turizm sektörüne ilham veren tekno girişimler yer alacak. Mobil uygulamalar, oyunlar ve sanal gözlükler ile turizm sektöründe dijital bir keşfe çıkılacak bu deneyim alanında, fuar boyunca her gün start-uplar turizm sektörü için geliştirdikleri heyecan verici ürünleri ziyaretçilerle test edecek.

Sahne ve Stant Etkinlikleri

EMITT Fuarı katılımcılarımız görünürlüklerini artırırken, ziyaretçiler arasında marka bilinirliklerini güçlendirecek ve kültürel zenginliklerini hem kendi stantlarında renkli aktiviteler ile, hem de Ana Fuayede kurulacak olan sahnede özel performanslar ile yansıtabilecek.

25. YILINDA HER ZAMANKİNDEN DAHA KAPSAMLI VE GÜÇLÜ

Dünya turizmine yön veren, sektör temsilcilerinin en önemli buluşma platformu olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan EMITT Turizm Fuarı Direktörü Hacer Aydın, “2 senelik aradan sonra 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirmeyi planladığımız 25. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, iş birliklerimizi her zaman olduğundan daha kapsamlı ve güçlü bir şekilde hayata geçirmeyi ve hazırlamakta olduğumuz kapsamlı programla katılımcılarımız ile ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamayı heyecanla bekliyoruz.” Dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“2020 yılında 24’üncüsü gerçekleştirilen, Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı – EMITT’te 103 ülkeden 44 bini aşkın ziyaretçi ağırladık. Bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından ziyaretçi kayıtları almaya devam ediyoruz. Bu durum; bizim doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor ve ülkemize daha da yararlı olmak için çalışmalarımızı hızlandırmaya teşvik ediyor. Her yıl bir önceki EMITT’te gösterdiğimiz başarının üstüne çıkmayı hedefliyoruz.”Kaynak:Mahalligündem