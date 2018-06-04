Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Maden ekonomi danimarka dünya Maden İşleri Genel Müdürlüğü
En yüksek artış giyimde
En yüksek artış giyimde
Endişeler giderildi
Endişeler giderildi
Dolar/TL, ocak ve şubat aylarına kadar 3,50'ye çıkmaz
Dolar nereye koşuyor
Yapı Kredi'ye 9 ödül
Yapı Kredi'ye 9 ödül
2.7 milyon kazandıracak
2.7 milyon kazandıracak

Goldman Sachs'ın Seul şubesine soruşturma

SEUL/ANKARA (AA) - ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın Güney Kore'deki şubesi hakkında, hisse senetlerini açığa sattığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Goldman Sachs'ın Seul şubesine soruşturma
SEUL/ANKARA (AA) - ABD'li uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın Güney Kore'deki şubesi hakkında, hisse senetlerini açığa sattığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Mali Denetim Kurumundan (FSS) yapılan açıklamada, bankanın Seul'de faaliyet gösteren kolunun, geçen çarşamba toplam değeri 6 milyar won (5,6 milyon dolar) olan 1,3 milyon adet hisse senedi sattığı ancak hisselerin devir işleminin satıştan ancak 2 gün sonra yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
FSS uzmanları, devir işlemindeki gecikmenin hisse senetlerinin değer kaybından kar etmeyi amaçlayan bir açığa satış (short selling) girişimi olduğundan şüphelendiklerini kaydetti. Ancak uzmanlar bunun bir muhasebe kayıt hatasından da kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekti.
Soruşturmanın 15 Haziran'a kadar devam edeceği, gerek görüldüğü takdirde ek süre verileceği belirtildi.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Açığa SatışGoldman SachsGüney KoreSoruşturma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5