Merkez Bankası'ndan hassasiyet uyarısı

Merkez Bankası bugün Ankara'da yapılan yılın ilk Enflasyon Raporu sunum toplantısından sonra basına önemli bir duyuru geçti. Duyuruda "Değerli Basın Mensupları, Bankamızın Flickr hesabına Başkan Murat Çetinkaya’nın yeni fotoğrafları yüklenmiş bulunmaktadır. Bundan sonra Bankamızla ilgili olarak yaptığınız haberlerde, bu seçkiden fotoğrafların kullanılması konusunda hassasiyet göstermenizi rica eder, iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.

