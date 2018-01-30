Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Merkez Bankası'ndan hassasiyet uyarısı

Merkez Bankası basın mensuplarını fotoğraf hassasiyeti konusunda uyardı

Merkez Bankası'ndan hassasiyet uyarısı

Merkez Bankası bugün Ankara'da yapılan yılın ilk Enflasyon Raporu sunum toplantısından sonra basına önemli bir duyuru geçti. Duyuruda "Değerli Basın Mensupları, Bankamızın Flickr hesabına Başkan Murat Çetinkaya’nın yeni fotoğrafları yüklenmiş bulunmaktadır. Bundan sonra Bankamızla ilgili olarak yaptığınız haberlerde, bu seçkiden fotoğrafların kullanılması konusunda hassasiyet göstermenizi rica eder, iş birliğiniz için teşekkür ederiz" denildi.
 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Murat ÇetinkayaMerkez Bankası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5