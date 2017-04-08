Geleceğin milyar dolarlık, 12 Lojistik StartUp'ı

Dünya’da lojistik sektörünün geleceğine damga vurarak Milyar dolarlara koşacak lojistik StartUp’ları kimler mi? İşte Dünya’nın birçok ülkesinde hedefi 12’den vuran Amerika, Türkiye, Brezilya, Çin, Hindistan, Avustralya, ABD- Almanya, Malezya-Singapur’dan, 12 lojistik operasyon yönetim StartUp’ı şunlardır:
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