Talip Bayram - Gazeteci Yazar

Anadolu Kadını Sağlık Çalışanını, Polisini Bu Zor Zamanda Unutmadı.

Pandemik hastalığın bizi kıskaca aldığı bu zor süreçte, herkes birbirinin yardımına koşmalı değil mi? Aslında ne varsa bu Anadolu kadınında var. Osmanlı-Rus savaşında bebeğini beşikte bırakarak cepheye koşan Nene Hatun gibi Gemlik’te deki kadınlarımız tarihteki örneklerine benzer yeni bir yardımlaşma örneği göstermişler. Evlerinde kendi elleriyle, el emeği göz nurunu dökerek hazırladıkları yemekleri hastanede görev yapan belki günlerdir evlerine gidemeyen, risk altında çalışan bu gönül erlerine bir nebzede bizim katkımız olsun diyerek teslim ettiler. Sadece Hastane çalışanları değil aynı zamanda yine bu zor süreçte gecesini gündüzüne katan emniyet mensuplarına da yine aynı şekilde hazırladıkları yemekleri teslim ettiler.

Bunun Adı “Sağlık İçin Yardım Seferberliği” idi

Kimdi bu organizasyonu yapanlar. Elbette onlar, Gemlik’te yaşayan bir avuç gönül insanıydı. Belki onlar kendilerinin tanınmasını istemiyorlar, ancak diğer insanlara örnek olması açısından bu işe önayak olanların anlatılması lazım diye düşünüyorum. İçlerinde Anne Kız olarak faaliyetlerini yürüten instagram fenomeni Çiğdem-Sude öğütçü ailesiydi. Sosyal medyadan tanıdığım ve faaliyetlerine tanık olduğum bu duyarlı aile yani anne kız Gemlik’te 100 kişiye yakın kişiyi örgütlemiş ve bu işi organize etmişler. Arkasından böyle güzel son derece iyilik dolu bir sosyal dayanışma örneği çıkmış oldu.

Elbette yalnız değillerdi, yanlarına Ceyhan Türe, Ayfer Güney, Gülnur Sarı’yı da alarak bu işe girişmişler. Gemlik medyası ve sosyal medyadan ciddi destek alan bu grup çalışması tamamen Hijyene uygun yemekler yapılması ile start almış. Arkasından bu yiyecekleri yapan kişilerin evlerinden ve belli noktalardan tek tek bu yiyecekler alınmış. Bölgede görev yapan Polislere, hastanede görev yapan ancak evine gidemeyen doktorlara ve öğretmen evinde kalan sağlık çalışanlarına bu yiyecekler ulaştırılmış.

Gemlik’te bir seferberlik mantığı ile tamamen kendi imkanları ile yaptıkları bu dayanışma örneğini kutluyorum.