"1. AK Parti-ÇKP Diyaloğu" toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Türkiye-Çin arasında bilim, sanayi, teknoloji, enerji alanları ile kültürel alanda dostluğun ilerlemesi için gayret gösterdiklerini bildirdi.

AK Parti ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) arasında ilki düzenlenen diyalog toplantısında "Türkiye-Çin İlişkilerinde Yeni Fırsatlar" konulu konferans düzenlendi.



Katılımcılara seslenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kavakçı, 80 milyonu aşkın üyesi olan ÇKP'yi, AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

2015'te milletvekili olarak seçilmesinin ardından TBMM'de Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığına getirildiğini hatırlatan Kavakcı, iki ülke arasında bilim, sanayi, teknoloji, enerji alanları ile kültürel alanda dostluğun ilerlemesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Asya'nın doğusundan batısına gelen heyete teşekkür ederek, Çin ve Türkiye arasındaki ortak iş birliklerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin, "Bir Kuşak Bir Yol" ortak kalkınma stratejisi çerçevesinde Çin ile kültürel, küresel, siyasi ve ekonomik alanlarda yeni ilişkiler geliştirmeyi arzuladığını dile getiren Karayel, iki parti arasındaki diyalog programının, ülkelerin yeni ilişkiler geliştirme konusundaki ortak çabasını gösterdiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, ÇKP Merkez Komitesi Yedek Üyesi, Fujian Eyaleti ÇKP Daimi Komite Üyesi ve Teşkilat Başkanı Hu Changsheng, "ÇKP 19. Ulusal Kongresi"ne ilişkin bilgiler aktardı.

Hu, iki parti arasındaki ilişkilerin her alandaki dostluğun artmasına katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.



