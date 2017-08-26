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1. Deve Hastalıkları ve Çözüm Önerileri paneli

- Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Kaya: "Türkiye'de develerin üremesi için uğraş vereceğiz. Bu develeri bakanlıklar kanalıyla dış ülkelerden ithal etmek istiyoruz. Nasıl Uruguay'dan Türkiye’ye inek, dana geliyorsa yurt dışından develer de gelsin, ülkenin ihtiyacı var"

1. Deve Hastalıkları ve Çözüm Önerileri paneli

AYDIN (AA) - Aydın'da 1. Deve Hastalıkları ve Çözüm Önerileri paneli gerçekleştirildi.

Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Deve Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğretim üyeleri ve uzmanların develerin bakımları ile hastalıkları hakkında düşüncelerini aktaracağını söyledi.

2017-2018 sezonu güreşlerinin 15 Kasım'da Germencik ilçesinde başlayacağını ifade eden Kaya, develerin kayıt altına alınması için Çine ilçesinden çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Türkiye'de 3 bin devenin bulunduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Türkiye’de develerin üremesi için uğraş vereceğiz. Bu develeri bakanlıklar kanalıyla dış ülkelerden ithal etmek istiyoruz. Nasıl Uruguay'dan Türkiye'ye inek, dana geliyorsa yurt dışından develer de gelsin, ülkenin ihtiyacı var. Bunlar da üresin. Dişi deve, erkek deve getirelim dağıtalım, Türkiye’nin her tarafından alıcı var. Şuanda üreyen develerimiz Anamur'da, Mersin'de, Antalya'da var. Ama bunlar yetmiyor. Bunlar yetmediği için ithal edip, üretip çoğaltmak lazım. Üreyen deve az. Gün geçtikçe develerin nesli tükeniyor."


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DEVEGüreşPANEL
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