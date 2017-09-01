Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

1 Eylül Dünya Barış Günü

- Hak-İş Genel Başkan Vekili Toruntay: - "Dünyada olmayan bir barışın kutlandığı bugün, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir"

1 Eylül Dünya Barış Günü

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkan Vekili Mustafa Toruntay, "Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Toruntay, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, 1. ve 2. Dünya Savaşları başta olmak üzere tüm acı tecrübelere rağmen bugün hala dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Farklı ülkelerde her gün yüzlerce insanın savaş, terör ve şiddet eylemleri nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Toruntay, şu ifadeleri kullandı:

"Barış çığlıklarının atıldığı bugün dünyanın pek çok bölgesinde bombalar patlamakta, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini en ağır şekilde ödemektedirler. Barışın ortadan kaldırılarak silahların kullanılması ve savaşın yapılması, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açmaktadır."

Toruntay, yaşanan son gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Dünyada olmayan bir barışın kutlandığı bugün, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Başta çalışanlar olmak üzere ülkemiz ve dünya için terörün ve savaşların olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünya özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1 Eylül Dünya Barış GünüHak-İş Genel Başkan Vekili Mustafa Toruntay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5