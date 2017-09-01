ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkan Vekili Mustafa Toruntay, "Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Toruntay, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle yayımladığı mesajında, 1. ve 2. Dünya Savaşları başta olmak üzere tüm acı tecrübelere rağmen bugün hala dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü belirtti.

Farklı ülkelerde her gün yüzlerce insanın savaş, terör ve şiddet eylemleri nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Toruntay, şu ifadeleri kullandı:

"Barış çığlıklarının atıldığı bugün dünyanın pek çok bölgesinde bombalar patlamakta, sivil halk ve çocuklar can vermekte, doğdukları toprakları terk etmeye zorlanmakta, insanlar kaçırılmakta, masum insanlar sorumlu olmadıkları çatışmaların bedelini en ağır şekilde ödemektedirler. Barışın ortadan kaldırılarak silahların kullanılması ve savaşın yapılması, ağır ekonomik ve sosyal faturalar ödenmesine yol açmaktadır."

Toruntay, yaşanan son gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda barışa her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Dünyada olmayan bir barışın kutlandığı bugün, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Başta çalışanlar olmak üzere ülkemiz ve dünya için terörün ve savaşların olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünya özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz."