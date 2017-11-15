İSTANBUL (AA) - Genç Kariyer Zirvesi Proje Yürütücüsü Salime Khalil, zirveye katılan 500 öğrenci arasından yapılacak çekilişle 30 öğrencinin sağlık, turizm, kuyumculuk, bilişim, medya alanlarında ön stajla işe yerleştirileceğini kaydetti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle ''GencİZ KariyerciyİZ'' projesi kapsamında ''1. Genç Kariyer Zirvesi'' Sefaköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Projeyle ilgili AA muhabirine açıklama yapan proje yürütücüsü Khalil, meslek lisesinin memleket meselesi olduğunu, liseyi bitirdikten sonra genç yaştaki öğrencilerin iş hayatına atıldıklarını gördüklerinde 'ne yapabiliriz' diye düşünerek projeyi planladıklarını anlattı.

İstanbul merkezli bir başlangıç yaptıklarını ve Genç Kariyer Zirvesi'nin ilkini gerçekleştirdiklerini aktaran Khalil, şunları söyledi:

''Zirveye katılan 500 öğrenci arasından yapılacak çekilişle 30 öğrenciye sağlık, turizm, kuyumculuk, bilişim, medya alanlarında ön stajla işe yerleştirme yapılacak. Her ay tekrarlayacak şekilde tüm ilçelere, sonra diğer illere bunu sıçratarak Türkiye genelinde 2018'in ikinci çeyreğinde bir gençlik zirvesi yapmayı hedefliyoruz. İnşallah Türkiye genelinde de bir stajla işe yerleştirme de çok ciddi sayılara ulaşacağız. Küçükçekmece, İstanbul'da en çok meslek lisesinin olduğu ilçe. Onun için projenin ilkini burada gerçekleştirmek istedik.''

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz da ilçede lise öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun meslek lisesinde eğitim gördüğünü ve İstanbul genelinde açılan 18 tematik liseden üçünün ilçede bulunduğunu söyledi.

Kuyumculuk, ayakkabı sanayi, plastik sanayi ve diğer alanlarla ilgili bir çok meslek lisesi olduğunu ve meslek liselerinin amacının o mesleğe eleman yetiştirmek olduğunu belirten Yılmaz, ''Çevrenizde her kim size 'senden şu olmaz' derse sırtınızı dönün ve yanından uzaklaşın. Benim okulumu dereceyle bitirmemin sebebi bu sözdür. Sizin ileriye gitmenizi engelleyen, moralini bozan insanlara karşı kararlı olun. Hedefiniz belli ve ulaşılabilir olsun. Hedefinizin gerçekleşeceğine inanın, ısrar edin, pes etmeyin. Ciddi bir planlama yapın. İyi planı titiz bir şekilde uygulayın. Uyguladığınız plandan ne elde ettiniz onu düşünün.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Norayr İşler ise başarmak için çok çalışmak gerektiğini ve bir çok şeyi bir arada yapmanın başarıyı dağıtan bir şey olduğunu aktararak, hangi konu üzerinde uzman olunmak isteniyorsa o konu üzerinde odaklanılması gerektiğini vurguladı.

İşler, "Sizler büyük markalı firmalara girmeyi hayal ediyorsunuz. Onlar sizi değil kendilerini büyütecekler. Daha çok orta halli firmalarla ve aile tipi şirketlerle bir arada olmayı hedefleyin. Orada hem kendinizi hem firmayı büyütürsünüz. Orada yapmış olduğunuz işler daha iyi görünecektir. İş başvuruna gitmeden işe girmek istediğiniz yeri hedefinize koyun, firmayı araştırın. İş başvurusuna gelenlerin ilk önce duruşuna bakıyoruz, sonra 'İngilizce biliyor musun' diye soruyoruz. İngilizcen yoksa vasıfsız bir elemansın." değerlendirmesini yaptı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de kariyer planlamasında bazı şeylerin kapasite meselesi olduğunu fakat kapasite noktasında yanılgıya düşüldüğünü belirterek, ''Dolu bir bardak boş bir sürahiden daha değerlidir. Lütfen kapasitenizi küçük görmeyin. Önemli olan o kapasiteyi hangi randımanda kullanabildiğinizdir.'' dedi.

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsa Kanıcı ise bir ülkenin gelişmesinin eğitime ve üretime bağlı olduğunu belirterek, hiç kimsenin üretmeden ve çalışmadan gelişemeyeceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı muhabiri Halil Demir'in de gençlerle deneyimlerini paylaştığı zirveye, Gastronomi Turizmi Dernek Başkanı Gürkan Boztepe, Ciner Medya Holding Genel Müdür Yardımcısı Erkan Ataman, VIP Araç Tasarımcısı ve Girişimci Erbakan Malkoç ve İstanbul Kültür Elçileri Derneği Başkanı Nedret Apaydın da katıldı.

Zirveye katılan 500 öğrenci arasında yapılacak çekilişle 30 öğrenci ön stajla işe yerleştirilecek.