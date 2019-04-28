Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa dünya Rusya Runet
SKAL Dünya Günü
SKAL Dünya Günü
Hedef 50 bin turist!
Hedef 50 bin turist!
Tesla zarar etti!
Tesla zarar etti!
TAV büyüyor
TAV büyüyor
Artık Türkiye pazarında!
Artık Türkiye pazarında!

"1 Mayıs'ta kadro talebimizi dile getireceğiz"

- Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay: - "Taşeron düzenlemesi dışında kalanların sorunları devam ediyor. Bu çalışanlar için 1 Mayıs'ta kadro talebimizi bir kez daha dile getireceğiz"

banner17

ANKARA (A) - Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Taşeron düzenlemesi dışında kalanların sorunları devam ediyor. Bu çalışanlar için 1 Mayıs'ta kadro talebimizi bir kez daha dile getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toruntay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün emek mücadelesi veren ve alın teri döken tüm çalışanlar için özel bir gün olduğunu vurguladı.

Hak-İş olarak bu yıl Memur-Sen ile Şanlıurfa'da kutlama programı düzenleyeceklerini belirten Toruntay, şunları kaydetti:

"Bayram havasında kutlayacağımız 1 Mayıs'ta çalışanların ve çalışma hayatının sorunlarını da dile getirme fırsatı bulacağız. Şanlıurfa'da kıdem tazminatının bizim vazgeçilmezimiz olduğunu ve kazanılmış haklardan taviz verilmeden, yeni bir mağduriyete yol açmadan kurulacak bir fonu destekleyeceğimizi ifade edeceğiz. Taşeron düzenlemesi dışında kalanların sorunları devam ediyor. Bu çalışanlar için 1 Mayıs'ta kadro talebimizi bir kez daha dile getireceğiz. Bunun yanında son dönemde yaşadığımız sendikal baskıları gündeme getireceğiz. Herkesin bu ülke için çalışan işçinin, emekçinin kararına saygı duyması gerektiğini hatırlatacağız."

Tüm emekçileri Şanlıurfa'da düzenleyecekleri programa davet eden Toruntay, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek Ve Dayanışma GünüHak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5