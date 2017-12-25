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1 milyon 20 bin çalışana müjde

- KHK ile çalışma hayatında yapılan düzenlemeler, toplamda 1 milyon 20 bin çalışanı kapsıyor - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: - "Bir milyondan fazla kardeşimiz, aileleriyle birlikte 5 milyon kişi hükümetimizin müjdesiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Kimse bu mutluluğu gölgelemeye çalışmasın"

1 milyon 20 bin çalışana müjde

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çalışma hayatında yapılan düzenlemelerle ilgili, "Bir milyondan fazla kardeşimiz, aileleriyle birlikte 5 milyon kişi hükümetimizin müjdesiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Kimse bu mutluluğu gölgelemeye çalışmasın." dedi.

Sarıeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetleri olarak 15 yıldır her alanda yaptıkları devrim niteliğindeki çalışmalara taşeron düzenlemesiyle bir yenisini eklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonunda tüm beklentilerin ötesine geçerek çalışma hayatında bugüne kadar yapılmış en geniş kapsamlı düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız düzenlemeden toplamda bir milyonu aşkın emekçimiz yararlanmaktadır. Düzenleme kapsamında, kamuda ve mahalli idarelerdeki taşeron işçisi kardeşlerimizin istihdamı, mevsimlik işçilerimizin çalışma süreleri, 4/C kadrosunda çalışanlarımızın 4/B kadrosuna geçişi düzenlendi. Düzenlemenin kapsamı ve yararlanan sayısı da ortadadır. Bir milyondan fazla kardeşimiz, aileleriyle birlikte 5 milyon kişi hükümetimizin müjdesiyle büyük bir mutluluk yaşıyor. Kimse bu mutluluğu gölgelemeye çalışmasın."

- Düzenlemenin kapsamı ve yararlanan çalışan sayısı

Edinilen bilgiye göre, KHK ile çalışma hayatında yapılan düzenlemeler toplamda 1 milyon 20 bin çalışanı kapsıyor.

Bu sayının 450 bini kamuda taşeron olarak çalışanlardan (Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları), 20 bini kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlardakilerden, 50 bini kamuda 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçilerinden, 450 bini il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, mahalli idarelerin iktisadi teşekküllerinde çalışan alt işveren işçilerinden, 23 bini mevsimlik işçilerden, 27 bini ise 4/C statüsünden 4/B'ye geçenlerden oluşuyor.

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