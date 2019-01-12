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1 milyonuncu "Peugeot SUV 2008" üretildi

Peugeot SUV 2008, pazara sürüldükten altı yıl sonra PSA Grubu’nun Mulhouse tesisinde 1 milyon üretim adedine ulaştı

1 milyonuncu
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İSTANBUL (AA) - Peugeot SUV 2008, pazara sürüldükten altı yıl sonra PSA Grubu’nun Mulhouse tesisinde 1 milyon üretim adedine ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın en çok satan modellerinden biri olan Peugeot SUV 2008, pazara sürüldükten altı yıl sonra PSA Grubu’nun Mulhouse tesisinde bir milyon üretim adedine ulaştı. Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Philippe Imparato bir milyonuncu Peugeot SUV 2008’in anahtarlarını 9 Ocak'ta bizzat teslim etti.

Avrupa, Çin ve Latin Amerika olmak üzere üç farklı kıtada üretilen Peugeot SUV 2008’in hikayesi 2013 yılında PSA Grubu’nun Mulhouse üretim tesisinde başlamıştı. Kısa sürede ilgi gören Peugeot SUV 2008 markanın en çok satış adedine ulaşan modeli olarak ön plana çıkmayı başardı. Bugün 1 milyon üretim adede ulaşan Peugeot SUV 2008 yüzde 62 yerlilik oranıyla “Origine France Garantie” sertifikasıyla yollara çıkıyor.

Tüm dünyada 1 milyon 250 bin üretim adedine ulaşan Peugeot SUV 2008 satışa sunulduğu tüm pazarlarda kullanıcıların kalbini kazanmayı başardı. Başarılarını sürdüren model Avrupa’daki 30 ülkenin B-SUV segmentinde ilk üç sırada yer alıyor.

Mulhouse fabrikasında günde 780 adet olmak üzere 2018 yılında 193 bin adet üretilen Peugeot SUV 2008, tasarımı, donanımları, sürüş dinamikleri ve kullanım kolaylığı ile sınıfının en iddialı modeli olarak öne çıkıyor.

Peugeot CEO’su Jean-Philippe Imparato, beyaz renkli PureTech 130 S&S motorlu ve altı ileri vitesli manuel şanzımanlı olarak fabrikadan çıkan bir milyonuncu Peugeot SUV 2008’in anahtarını aracın yeni sahibi C. Jung’a Mulhouse’daki perakende satış noktasında bizzat teslim etti.

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