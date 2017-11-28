1. Ordu Komutanı Avsever'den Uysal'a

İSTANBUL (AA) - 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avsever, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelişinde Uysal tarafından karşılandı.

"Hayırlı olsun" dileklerini ileten ve Uysal'a başarılar dileyen Avsever, anı defterini imzaladı.

Orgeneral Avsever, anı defterine "Sayın Başkanım Mevlüt Uysal'ı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Yeni görevinin şahsına, ailesine, güzel İstanbullulara ve ülkemize hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunarım." yazdı.

Hatıra fotoğrafı çektiren Uysal ve Avsever daha sonra Uysal'ın makamına geçerek, bir süre görüştü.

Uysal, misafiri Avsever'e eski Kasımpaşa siluetinin yer aldığı tablo hediye etti.

Avsever de Uysal'a "Birinci Ordu Komutanlığı Selimiye-İstanbul" yazan bir plaket sundu.