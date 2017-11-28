Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Ordino henüz kaldırılmadı! Growtech yardım kampanyası
Antalya'da kuvvetli yağış
Antalya'da kuvvetli yağış
İslami finans hızlı büyüyor
İslami finans hızlı büyüyor
Cepte rekor kırdık
Cepte rekor kırdık
Kırsal kalkınmaya destek
Kırsal kalkınmaya destek
Lezzet sokağa çıktı
Lezzet sokağa çıktı

1. Ordu Komutanı Avsever'den Uysal'a "hayırlı olsun" ziyareti

İSTANBUL (AA) - 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avsever, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık...

1. Ordu Komutanı Avsever'den Uysal'a

İSTANBUL (AA) - 1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avsever, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına gelişinde Uysal tarafından karşılandı.

"Hayırlı olsun" dileklerini ileten ve Uysal'a başarılar dileyen Avsever, anı defterini imzaladı.

Orgeneral Avsever, anı defterine "Sayın Başkanım Mevlüt Uysal'ı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duydum. Yeni görevinin şahsına, ailesine, güzel İstanbullulara ve ülkemize hayırlı olması dileklerimle saygılarımı sunarım." yazdı.

Hatıra fotoğrafı çektiren Uysal ve Avsever daha sonra Uysal'ın makamına geçerek, bir süre görüştü.

Uysal, misafiri Avsever'e eski Kasımpaşa siluetinin yer aldığı tablo hediye etti.

Avsever de Uysal'a "Birinci Ordu Komutanlığı Selimiye-İstanbul" yazan bir plaket sundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
1.Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avseverİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5