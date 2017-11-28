ANKARA (AA) - Başkentte Türkiye ile Balkan halkları arasındaki kültürel değerleri güçlendirmek amacıyla "1. Saraybosna Günleri" düzenlendi.

Balkan Kültürleri İttifakı Derneğince (BAKİDER), Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Ramazan Kabasakal, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi Başkanı İlhan Erdal, BAKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bayriç ile diğer davetliler katıldı.

Sadoviç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bosna Hersek'in "kardeş ülke" olduğunu, özellikle ekonomik alanda her iki ülkenin işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini, büyükelçilik olarak gerekli katkıları sağladıklarını ifade etti.

Son 10 yılda Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin arttığına işaret eden Sadoviç, "Son 10 yılda ülkelerimiz arasında ticari hacim 18 kat artmış oldu. Bu da hem ülkelerimizi yakınlaştırıyor hem de Bosna Hersek'teki istihdamı artırıyor." dedi.

Rahmetli Aliya İzetbegoviç ile 1994-2000 yılları arasında aynı kabinede görev aldıklarını ifade eden Sadoviç, şunları söyledi:

"Kendisi çok değerli bir insandı. O'nun fikirlerinin Türkiye'de hala yaşadığını görmek beni çok memnun ediyor. Kendisi ülkelerimiz arasında önemli bir köprü teşkil ediyor. Kendisi bu organizasyonları görseydi çok memnun olurdu. Halklarımızın yakınlığını görmüş olsaydı çok memnun olurdu."

MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı ise Balkanlar'daki zorlukları en iyi bilenlerden birisi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Eğerki Türkiye Cumhuriyeti'nin 1992'de Bosna'da 2-3 milyar dolarlık yatırımı olsaydı o savaşı yapmaya cesaret edemezlerdi. Bosna için Türk iş adamları olarak biraz daha agresif olmamız lazım, biraz daha istekli olmamız lazım. Bosna'da mümkün olduğu kadar yatırımların bir kısmını oraya kaydırıp istihdam sağlamak ve Bosna'daki kardeşlerimizin refah seviyesini yükseltmek zorundayız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki İzzetbegoviç'i Anma Programı'na değinen MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı Erdal ise "Rahmetli Aliya İzetbegoviç, Sayın Cumhurbaşkanımıza ölümünden bir gün önce 'Saraybosna'ya sahip çıkmanız gerekiyor. Saraybosna'yı hiçbir zaman yalnız bırakmayın' diye bir cümle söylemişti. Cumhurbaşkanımıza vasiyeti olan İzetbegoviç'in bize de bir vasiyeti olarak kabul ediyoruz. Hiçbir zaman kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

BAKİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bayriç de derneğin geçen yıl kurulduğunu belirterek, farklı kültür, ırk ve dinleri bir araya getirmek istediklerini söyledi.

Bayriç, konuşmaların ardından Milletvekili Sancaklı'ya plaket taktim etti.

Programda, Bosna Hersek'in ünlü sanatçısı Armin Muzaferija mini bir konser verdi.