1 ton 170 kilogramlık kurbanlık boğa 19 bin liraya satıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da pazara getirilen 1 ton 170 kilogramlık simental cinsi kurbanlık boğa, 19 bin liradan satıldı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, besiciler tarafından kurbanlıklar merkez Aziziye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirilmeye başlandı.

Kurbanlıklarını satışa sunan besicilerden Şerafettin Ağırbaş'a ait 1 ton 170 kilogramlık boğa, pazarın ilgi odağı oldu.

Ağırbaş'ın, Köprüköy ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nden getirdiği simental cinsi boğa, bir süre pazarda alıcısını bekledi. 20 bin liradan satışa sunulan boğa, bir müşteriye uzun pazarlıklar sonucu 19 bin liraya satıldı. Kurbanlık hayvan, kentteki pazarda satılan ilk boğalardan biri oldu.

Besici Ağırbaş, AA muhabirine, baba mesleği hayvancılığı 35 yıldır yaptığını söyledi.

Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını İstanbul'a götürdüğünü anlatan Ağırbaş, bu yıl ise sayıları az olan kurbanlıklarını Erzurum'da satışa sunduğunu dile getirdi.

Sattığı boğasını yetiştirirken zorluk yaşamadığını ifade eden Ağırbaş, "3 yaşındaki boğayı 8 aylıkken aldım. Geçen yıldan beri ağılda beslediğim boğamı hiç dışarı çıkarmadım. Yem, fiğ ve arpayla besledik. Günlük 20 kilogram yem verdik." dedi.



