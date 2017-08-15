Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

1 ton 170 kilogramlık kurbanlık boğa 19 bin liraya satıldı

- Erzurum'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışa sunulan 1 ton 170 kilogramlık simental cinsi boğa, 19 bin liradan alıcı buldu - Besici Ağırbaş: - "3 yaşındaki boğayı 8 aylıkken aldım. Geçen yıldan beri ağılda beslediğim boğamı hiç dışarı çıkarmadım. Yem, fiğ ve arpayla besledik. Günlük 20 kilogram yem verdik"

1 ton 170 kilogramlık kurbanlık boğa 19 bin liraya satıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da pazara getirilen 1 ton 170 kilogramlık simental cinsi kurbanlık boğa, 19 bin liradan satıldı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, besiciler tarafından kurbanlıklar merkez Aziziye ilçesindeki canlı hayvan pazarına getirilmeye başlandı.

Kurbanlıklarını satışa sunan besicilerden Şerafettin Ağırbaş'a ait 1 ton 170 kilogramlık boğa, pazarın ilgi odağı oldu.

Ağırbaş'ın, Köprüköy ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nden getirdiği simental cinsi boğa, bir süre pazarda alıcısını bekledi. 20 bin liradan satışa sunulan boğa, bir müşteriye uzun pazarlıklar sonucu 19 bin liraya satıldı. Kurbanlık hayvan, kentteki pazarda satılan ilk boğalardan biri oldu.

Besici Ağırbaş, AA muhabirine, baba mesleği hayvancılığı 35 yıldır yaptığını söyledi.

Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını İstanbul'a götürdüğünü anlatan Ağırbaş, bu yıl ise sayıları az olan kurbanlıklarını Erzurum'da satışa sunduğunu dile getirdi.

Sattığı boğasını yetiştirirken zorluk yaşamadığını ifade eden Ağırbaş, "3 yaşındaki boğayı 8 aylıkken aldım. Geçen yıldan beri ağılda beslediğim boğamı hiç dışarı çıkarmadım. Yem, fiğ ve arpayla besledik. Günlük 20 kilogram yem verdik." dedi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2017 Kurban BayramıBüyükbaş Yetiştirici Şerafettin Ağırbaş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5