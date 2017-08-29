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1 ton 180 kilogramlık kurbanlık boğa 15 bin liraya satıldı

- Artvin'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışa sunulan 1 ton 180 kilogramlık boğa, 15 bin liradan alıcı buldu - Kurban pazarında 8 tosun ile 40 küçükbaş hayvanını satmak için promosyon uygulamasına giden Ardanuçlu besici Murat Temel de pazara gelen vatandaşlara kendi pişirdiği cağ kebabı ikram ediyor

1 ton 180 kilogramlık kurbanlık boğa 15 bin liraya satıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de pazara getirilen 1 ton 180 kilogramlık kurbanlık boğa, 15 bin liradan satıldı.

Artvin Belediyesi tarafından Artvin-Yusufeli karayolunun birinci kilometresinde kurulan pazarda, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor.

Alıcı ve satıcıların kurbanlık fiyatında uzlaşma çabaları renkli görüntüler oluştururken, hayvan pazarının güvenliği amacıyla Artvin Belediyesi Zabıta ekipleri de alanda 24 saat nöbet tutuyor.

Kurbanlıklarını satışa sunan Ardanuçlu Muhammet Akdemir'e ait 1 ton 180 kilogramlık boğa da pazarın ilgi odağı oldu.

Artvin hayvan pazarında bir süre alıcısını bekleyen ve 16 bin liradan satışa sunulan Montofon cinsi boğa, bir müşteriye uzun pazarlıklar sonucu 15 bin liradan satıldı.

Besici Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sattığı boğanın pazarın en büyük hayvanı olduğunu dile getirerek, "Kendi elimle büyüttüm. Çok uysal hayvandır. Her zaman halkın yanındayız. Yüzde yüz doğa da büyüttüm. Standart müşterilerimiz var ve müşterilerimize hitap etmek amaçlı böyle bir hayvan getirdik. Her zaman iyi ve en kaliteli hayvan bende olur." diye konuştu.

- Kurbanlık satışına cağ kebaplı promosyon

Artvin'de kurulan kurban pazarında 8 tosun ile 40 küçükbaş hayvanını satmak için promosyon uygulamasına giden Ardanuçlu besici Murat Temel de pazara gelen vatandaşlara kendi pişirdiği cağ kebabı ikram ediyor.

Satışlarını artırmak için böyle bir yöntem düşünen Temel, Kurban Bayramı'na kadar bütün kurbanlıklarını satmayı hedefliyor.

Besici Temel, AA muhabirine, hayvanlarını doğal beslediğini belirterek, "8 tosun, 40 küçükbaş hayvan getirdim. Burada önce etin kalitesini müşterilerime tattırıyorum, sonra beğenmeyen almasın. Kurban alana 2 cağ kebabı bedava, onu da yapıyorum." dedi.

Öte yandan kurban pazarında hareketlilik devam ederken, küçükbaş kurbanlıklar ortalama 650 ila bin 700 lira civarında satılırken, büyükbaş kurbanlıklar ise 7 bin ila 12 bin lira fiyat aralığında alıcı bulunuyor.



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Anahtar Kelimeler:
ArtvinKurban Pazarı
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