1 ton 200 kilogramlık danayı alana koç hadiye

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hayvan pazarında satışa çıkartılan 1 ton 200 kilogramlık danayı alana koç hediye edilecek.

Kentte Kurban Bayramı öncesi Eskihisar Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışları devam ediyor.

Pazara Acıpayam ilçesinden gelen besici İbrahim Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır gözü gibi baktığı ve 25 bin lira fiyat biçtiği bin 200 kilogramlık büyükbaş hayvanını satışa çıkardığını söyledi.

Kurban pazarında danasının fotoğrafını çekmek için vatandaşların sıraya geçtiklerini belirten Kurt, "Kurbanlığımız 3 yaşında. Tamamen doğal yemlerle besledik. Araba fiyatına kurbanlık veriyoruz. Şu ana kadar çok alıcı çıktı. Fakat bir türlü anlaşamadık. Aslında kurbanlığımı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a vermek istiyorum. Danamı alana da bir koç hediye edeceğim." diye konuştu.

Bu arada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Denizli'de vatandaşlar, hayvan pazarına yoğun ilgi gösteriyor.



Bazı vatandaşların aldığı küçükbaş kurbanlıkları otomobiliyle götürmesi ilginç görüntüler oluşturdu.