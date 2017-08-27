Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape 5 ilçe
Tayvan rekabette iddialı
Tayvan rekabette iddialı
Et pişirirken dikkat!..
Et pişirirken dikkat!..
Asırlık makyaj geleneği
Asırlık makyaj geleneği
Bozuk para uyarısı
Bozuk para uyarısı
Mardin'e turist akını
Mardin'e turist akını

1 ton 200 kilogramlık danayı alana koç hadiye

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hayvan pazarında satışa çıkartılan 1 ton 200 kilogramlık danayı alana koç hediye edilecek.Kentte Kurban Bayramı öncesi Eskihisar Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların...

1 ton 200 kilogramlık danayı alana koç hadiye

DENİZLİ (AA) - Denizli'de hayvan pazarında satışa çıkartılan 1 ton 200 kilogramlık danayı alana koç hediye edilecek.

Kentte Kurban Bayramı öncesi Eskihisar Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışları devam ediyor.

Pazara Acıpayam ilçesinden gelen besici İbrahim Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır gözü gibi baktığı ve 25 bin lira fiyat biçtiği bin 200 kilogramlık büyükbaş hayvanını satışa çıkardığını söyledi.

Kurban pazarında danasının fotoğrafını çekmek için vatandaşların sıraya geçtiklerini belirten Kurt, "Kurbanlığımız 3 yaşında. Tamamen doğal yemlerle besledik. Araba fiyatına kurbanlık veriyoruz. Şu ana kadar çok alıcı çıktı. Fakat bir türlü anlaşamadık. Aslında kurbanlığımı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a vermek istiyorum. Danamı alana da bir koç hediye edeceğim." diye konuştu.

Bu arada, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Denizli'de vatandaşlar, hayvan pazarına yoğun ilgi gösteriyor.

Bazı vatandaşların aldığı küçükbaş kurbanlıkları otomobiliyle götürmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DanaHediyeKoçKurbanKurban Pazarı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5