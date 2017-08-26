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1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta

Batmanlı besici, 1 ton 200 kilogramlık kurbanlık danasını, hayvan pazarında 18 bin liradan satışa çıkardı.

1 ton 200 kilogramlık 'Paşa' 18 bin liraya satışta

BATMAN - (AA) - Batman'da 18 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı kurbanlık dana, alıcısını bekliyor.

Batmanlı besici Mehmet Aydın, "Paşa" adını verdiği 1 ton 200 kilogramlık danasını Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında görücüye çıkardı. Aydın, kurbanlık dana için 18 bin lira talep ediyor.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl boyunca elleriyle besleyip büyüttüğü danasıdan ayrılmanın zor olacağını söyledi.

Simental cinsi danayı Kurban Bayramı için hazırladıklarını anlatan Aydın, "Ağılın en gözde danasıdır. En çok sevdiğimiz danamızdır. Çocuğumuz gibi baktık buna. Ayrılık biraz zor olacak ama takdiriilahi. Danamızı özene bezene bugünlere getirdik." dedi.

Özel ilgi gösterdikleri için "Paşa"nın saldırgan olmadığını kaydeden Aydın, "Böylesi danalara özel ilgi gösterilmezse yanında durmanıza bile izin vermez. Elimizde büyüdüğü için yanımızdan ayırmıyoruz. Normalde diğer danaları ağıldan dışarı çıkarmazken, bunu yanımızda gezdiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Selman Tür

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BatmanDanaGenelKurban BayramıKurbanlıkSimental
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