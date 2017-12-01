ŞANLIURFA (AA) - Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Yaratılış artık üniversitelerin çalışacağı alan oldu." dedi.

Üsküdar Üniversitesi ile Harran Üniversitesi işbirliğinde Şanlıurfa'da dün başlayan "1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış" kongresi yurt içinden ve yurt dışından gelen çok sayıda bilim insanının katılımıyla devam ediyor.

Kongrenin onursal başkanı Prof. Dr. Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaratılışın bir üniversite ortamında tartışılmasının sadece Türkiye'de değil dünyada da ilk olduğunu söyledi.

Yaratılışın üniversitelerin bilimsel çalışma alanı olduğunu aktaran Tarhan, bilimin yaratılış hakkında farklı tezler ortaya koyduğunu dile getirdi.

Kavramlar üzerinde varoluşun yeniden analiz edildiğini kaydeden Tarhan, şöyle devam etti:

"Yaratılış artık üniversitelerin çalışacağı alan oldu. Yani yaratılış laboratuvara girdi diyebiliriz. Evrim laboratuvara girdiği için, yaratılışı açıklayan tek tez olarak kabul ediliyordu. Yaratılış da artık laboratuvara girdi inanç da laboratuvara girdi. Üniversiteler bu işe bigane kalmamalı, dünyada buna biz öncülük ettik. Yaratılış kavramını bilim ortamına taşıyarak Üsküdar ve Harran Üniversitesi öncülük etti. Bizler ezber bozuyoruz."

Tarhan, daha sonra kongre kapsamında yaratılış ve varoluşu akıl yöntemleriyle anlatan bir sunum gerçekleştirdi.