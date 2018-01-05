10 ayda 18 milyon lira zarar edince kaldırıldı

BURSA (AA) - HÜSEYİN YEŞİLKAVAK - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) bünyesinde yürütülen deniz uçağı seferlerinin kaldırılmasının nedeninin, seferlerin 1,2 yolcu ortalamasıyla yapılması ve 10 ayda 18 milyon lira zarar edilmesi olduğunu söyledi.

Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından seçildiğini ve 3 Kasım'da görevine başladığını hatırlattı.

Bursa'nın çok dinamik bir şehir olduğunu, nüfus bakımından da Türkiye'nin 4. büyük şehri konumunda bulunduğunu belirten Aktaş, "Bursa çok bereketli bir memleket. Tarih, kültür, turizm, tarım ve ekonomi şehri Bursa. Allah vergisi özellikler var. Önceki dönemden ola ki belki yetişilemeyen, eksik, aksak kalan konuları şimdi çıtayı daha yukarı kaldırarak, standartları daha yükselterek ama insanların hayatını kolaylaştırarak gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Aktaş, Bursa'da sorun olarak konuşulan konuların başında trafik, ulaşım ve kentsel dönüşümün geldiğine işaret ederek, "Yeşil Bursa'yı, tarih şehri Bursa'yı hak ettiği görüntülere kavuşturmak adına yapacağımız hamleler var." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirmeyi istedikleri projelerle ilgili göreve başladığı ilk günden beri yoğun bir çalışma programı içinde olduğunu anlatan Aktaş, her kesimin fikrini aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini dile getirdi.

- Deniz uçağı seferlerinin kaldırılması

Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım yatırımları çerçevesinde BURULAŞ tarafından 2013 yılında başlatılan deniz uçağı seferlerinin durdurulmasının nedeninin maddi bakımdan zarar edilmesi olduğunu bildirdi.

Deniz uçağı seferlerinin hiçbir rantabilitesinin olmadığına işaret eden Aktaş, şöyle dedi:

"Hava ulaşımını kapattık. Tamamen zarar ediyor. 10 aylık zararı 18 milyon lira. 4 tane deniz uçağımız var. Belirli mevsimlerde belirli şehirlere sefer konuluyordu. 1,2 yolcu ortalamasıyla gitmişiz ve zarar ediyor. Yani bununla alakalı şartlar, konjonktür değişmiş. Sabiha Gökçen burada elimizin altında, 45-50 dakikada varıyoruz. İstanbul'a ulaşım artık çok zor değil. Köprü büyük avantaj oldu. Belki o gün lazımdı ama şimdi lazım değil. Yanlışta ısrar etmeye gerek yok. Niçin zarar edelim?"