ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yollarının (THY) 302 havaalanına uçmasının yanında bazı noktalara uçmasının özellikle stratejik olduğunu belirterek, "Örneğin, Afrika'da 51 destinasyona uçuyor ama Mogadişu'yu dünyaya bağlayan tek havayoludur. THY'den başka Somali'ye uçan global bir şirket yok. Hatta birçok ülke büyükelçiliklerini havaalanlarındaki konteynerlerde yürütürken, bizim de dünyadaki en büyük misyonumuz Mogadişu'dadır." dedi.

Sheraton Otel'de düzenlenen 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı büyükelçilere hitap etti. Programın açılışında konuşan Çavuşoğlu, milli taşıyıcı olan THY’nin herkesin gururu olduğunu ve dünyada 299 farklı şehire ve 302 havaalanına uçtuğunu bildirdi.

THY'nin sadece uçtuğu destinasyon sayısı değil, hizmet ve yiyecek içecek kalitesiyle de bir dünya markası olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu nedenle Avrupa'da her yıl üst üste en iyi havayolu şirketi seçildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, bakanlık olarak THY'yi önemli bir ortak olarak gördüklerini ve daha fazla yere uçması için yoğun çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, elektronik vize konusunda iş birliğini sürdürdüklerini söyledi.

THY'nin de kendilerine çok destek verdiğini, bakanlığa ve yurt dışındaki misyonlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'den giden sanatçılar olsun, sergilenen eserlerin tanıtımı veya heyetlerin o ülkelere taşınması olsun, tüm bu konularda THY’nin büyük desteğini görüyoruz. Teşhir edilecek malzemelerin THY tarafından taşınması bizlere büyük bir destektir. THY'nin 302 havaalanına uçmasının yanında bazı noktalara uçması özellikle stratejik. Örneğin, Afrika'da 51 destinasyona uçuyor ama Mogadişu'yu dünyaya bağlayan tek havayoludur. THY'den başka Somali'ye uçan global bir şirket yok. Hatta birçok ülke büyükelçiliklerini havaalanlarındaki konteynerlerde yürütürken, bizim de dünyadaki en büyük misyonumuz Mogadişu'dadır. Tabi, diğer başkentlerdeki büyükelçiliklerimizi büyütmek için çaba sarf ediyoruz. THY'nin çok daha iyi noktaya geleceğine inancımız tam."