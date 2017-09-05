10 günlük tatil turizmciyi mutlu etti

BALIKESİR/YALOVA/ÇANAKKALE (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatil, Güney Marmara ve Kuzey Ege'deki turizmciler ve esnafın yüzünü güldürdü.

Marmara Denizi'nin ortasında yer alan Avşa Adası'nın Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Metin Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel anlamda turizmcinin karlı bir 10 gün geçirdiğini söyledi.

Kış nüfusu 2 bin 500 olan adada günlük 80 bin civarında tatilciyi ağırladıklarını dile getiren Akın, "Nüfusumuzun yaklaşık 32 katını konuk ettik. Turizmciler genel anlamda memnun. Bizim için en önemli olan bu 80 bin kişinin 60 bini yatılı. Yatılı turist sadece kum, deniz, güneş eğlencesine gelmiyor. Buradaki esnafı da ihya ediyor. Adamızı en çok İstanbullular tercih etti. Tatil döneminde adamız İstanbul'un bir mahallesi haline geliyor." dedi.

Yaklaşık 110 kilometrelik sahil bandına sahip, Ayvalık, Gömeç, Ören, Altınoluk, Akçay, Güre ve Zeytinli'yi içine alan Edremit Körfezi'ndeki turizm işletmecileri de 10 günlük tatili iyi tamamladı.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, körfezin, 10 günlük tatilde en yoğun dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Turizmcilerin, beklentilerini karşıladığını dile getiren Yavuz, "Yüzbinlerce kişi körfeze geldi. Tatilcilerin yarısı ayrıldı. İddia ediyoruz, Edremit Körfezi’nde tatil yapılabilecek en güzel ay eylüldür. Daha dingin bir hava olur ve akşamları daha serin, gündüzleri de deniz mevsimi olur. Dağdaki havayı daha iyi alabilirler." diye konuştu.

Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Hatice Arga, 10 günlük tatilin ekonomik açıdan çok güzel geçtiğini ifade etti.

Tatilin kendilerine can suyu olduğunu belirten Arga, "Bütün esnafın yüzü güldü. Otel ve pansiyonlarımız, yüzde 100 dolulukla hizmet verdi. Gelen her tatilciyi konaklatmaya çalıştık. Eylül, Ayvalık'ın en güzel zamanıdır. Bu ayda deniz de güneş de bambaşkadır. Herkesi eylülde Ayvalık'a bekliyoruz." dedi.

Güney Marmara'nın tatil beldelerinden Erdek'teki sektör temsilcileri, 10 günlük tatilin turizme canlılık getirdiğine vurgu yaptı.

İşletmeci Recep Eren, 10 gün de olsa Erdek'in özlediği eski yoğun günlerine kavuştuğunu söyledi.

Eren, Türkiye'de deniz turizminin ilk başladığı yerlerden olan Erdek'in çok hareketli bir dönem yaşadığını dile getirerek, "İlçede normalde 25 Ağustos'tan sonra sezon son bulur. Bu yıl 10 günlük tatilin etkisiyle inanılmaz bir hareketlilik yaşandı. Esnaf da çok güzel iş yaptı." dedi.

- Marmara'nın incisi, 300 binden fazla kişiyi ağırladı

"Marmara'nın incisi" olarak nitelendirilen, önemli turizm merkezlerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki turizm işletmeleri, yaz sezonunun açığını 10 günlük bayram tatilinde kapattı.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, bayram tatilinde ilçedeki işletmeler ve esnaf ile iyi bir tatil yapan ziyaretçilerin yüzünün güldüğünü kaydetti.

İstanbul başta olmak üzere İzmit, Bursa ve Sakarya gibi birçok şehirden gelenlerle ilçedeki otel, pansiyon ve apartlarda doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirten Kurt, "Günübirlikçilerin de etkisiyle nüfusumuz 30 binden 350 bin civarına ulaştı. 10 günlük bayram tatilinde oluşan yoğunluk esnafımız için can suyu oldu." ifadesini kullandı.

Turizm işletmecisi Süleyman Gültekin de bayramda yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını vurgulayarak, "Yaz sezonuna denk gelen her iki bayramda da yoğunluk yaşadık. 10 günlük Kurban Bayramı tatilini çok iyi geçirdik. Bu noktada da hükümetimize teşekkür ediyorum. Bizim gibi küçük esnaflar için bu tatil çok iyi oldu." dedi.

Öte yandan Yalova'nın doğal güzellikleri ve kaplıcalarıyla ünlü ilçesi Termal'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

- "Turizmcilerin yüzünü güldürdü"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Çanakkale-Körfez Bölgesel Yürütme Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Çelik, bayram tatili süresince turizmcilerin beklentilerinin karşılandığını söyledi.

Bayram tatilinin uzatılmasının bölge turizmine olan talebin artmasını sağladığını ifade eden Çelik, "Bununla ilgili olarak devletimize aldıkları bu karardan ötürü turizmciler olarak teşekkür etmemiz gerekir. Bayramın yaz tatiline denk gelmesi iç pazarın, sahil bölgelerinin ziyaretçilerinin artması, yerli turistin özellikle denizi, kumu ve güneşi tercih etmeleri dolayısıyla büyük bir hareketliliğe vesile oldu." dedi.

Çelik, tatilcilerin, Gelibolu'yu, Assos'u, Truva'yı, Gökçeada'yı ve Bozcaada'yı tercih ettiğini belirterek, 10 günlük tatilin turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü aktardı.

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Turizm Komitesi Meclis Üyesi Armağan Aydeğer de 10 günlük bayram tatilinin turizme olumlu yansıdığını, sektörün yaz sezonunun son dönemini iyi geçirdiğini kaydetti.



