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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Haber alma özgürlüğümüz için gece gündüz çalışan ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan gazeteciler toplumumuzun gözü, kulağı ve sesidir" - TÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan: - "Basının özgür olması demokratik bir hukuk devletinin en önemli öğelerindendir. Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden ve özgürlüklerden söz edilemez"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Haber alma özgürlüğümüz için gece gündüz çalışan ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan gazeteciler toplumumuzun gözü, kulağı ve sesidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, kamuoyunun bilgilendirilmesinde gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Gazeteciliğin demokratik toplumlarda vazgeçilmez bir meslek olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Haber alma özgürlüğümüz için gece gündüz çalışan ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan gazeteciler toplumumuzun gözü, kulağı ve sesidir. Ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en kısa zamanda, en doğru şekilde bizlere ileten muhabirler, kameramanlar, foto muhabirleri, spikerler ve haberin mutfağında emeği geçen tüm basın mensupları düşünce ve ifade özgürlüğümüzün teminatıdır. Bu meşakkatli ve ulvi görevi layıkıyla yürüten, daima doğrunun ışığında kalemini kullanan basın mensuplarımızı tebrik ediyorum."

- "Basın özgür değilse demokrasiden söz edilemez"

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Masis Yontan da mesajında, basının düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğunu belirtti.

Yontan, şu ifadeleri kullandı:

"Kurumlarla bireyler arasında veri akışını sağlayarak demokrasinin korunması için önemli bir görev üstlenen basının özgür olması demokratik bir hukuk devletinin en önemli öğelerindendir. Basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden ve özgürlüklerden asla söz edilemez. Toplumların, basın özgürlüğünü daraltır bir anlayışla değil, özgürlüklerden yana ve bunun genişletilmesini savunur bir yaklaşım içinde olması gereklidir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün, dünyada ve ülkemizde gazetecilik faaliyetlerinden dolayı insanların özgürce düşünce ve fikirlerini ifade ettiği, basın üzerinde hiçbir sansürün ve baskının uygulanmadığı bir döneme vesile olması diler, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler GünüTesk Genel Başkanı Bendevi PalandökenTÜRMOB Genel Başkanı Masis Yontan
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