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 10 restoranıyla İstanbul Havalimanı’nda

TAV Havalimanları’nın iştiraki BTA, Atatürk Havalimanı’nda edindiği tecrübeyi geliştirerek İstanbul Havalimanı’na taşıdı. BTA, yeni İstanbul Havalimanı’nda 4 200 metrekarelik alanda 10 ayrı noktada misafirlerini karşılıyor.

 10 restoranıyla İstanbul Havalimanı’nda
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Türkiye, Gürcistan, Makedonya, Tunus, Umman, Letonya, Hırvatistan ve Suudi Arabistan’da toplam 18 havalimanında her gün yüzbinlerce yolcuya hizmet sunan BTA, yeni İstanbul Havalimanı’nı da portföyüne ekledi.

4.200 metrekarede 10 konseptiyle yer alıyor

1999 yılından beri başta Atatürk Havalimanı olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışı havalimanlarında hizmet veren BTA, yeni havalimanında Tadında Anadolu, Turcuisine, Tickerdaze, Brewmark, Gram, Enzo Pizzeria, Vivanda Burger, YoSushi, Seferi, Seferi Busgate olmak üzere, 4.200 metrekarelik alanda 10 farklı konseptiyle ve zengin menü seçenekleriyle misafirlerinin havalimanında kaliteli vakit geçirmelerini sağlamaya devam ediyor.

“Farklı damak lezzetlerine başarı ile cevap veriyoruz”

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur “Dokuz ülkedeki 18 havalimanında, 350'yi aşkın noktada misafirlerimizle buluşuyoruz ve onların beklentilerini yakından izleyerek konseptlerimizi inovatif bir yaklaşımla oluşturuyoruz. İstanbul Havalimanı’nda 10 ayrı noktada hizmet veriyoruz. Anadolu mutfak kültürünü tanımak isteyen yolcularımıza farklı lezzetleri deneyimleme şansı sunan Tadında Anadolu, Türkiye’ye ilk kez gelen dünyaca ünlü markalar YoSushi ve Vivanda Burger; ünlü şeflerimizin yarattığı konseptler Enzo Pizzeria ve Gram ile BTA’nın sevilen markaları Turcuisine, Tickerdaze, Brewmark ve Seferi ile misafirlerimizi karşılıyoruz” dedi.


 
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