10. Saraybosna İş Forumu

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen Saraybosna İş Forumu başladı.

Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu foruma, bu yıl 50 ülkeden iş insanları katılıyor.

"Balkanların Davos'u" olarak nitelendirilen forumun açılışını yapan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik, iş forumunun yatırımcıları cesaretlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, karmaşık siyasi yapıya sahip olmasına rağmen Bosna Hersek'in istikrarlı bir ülke olduğunu söyledi.

Foruma katılan iş insanlarına Bosna Hersek'e yatırım yapmaları çağrısında bulunan Dodik, "Bizim burada daha iyi bir gelecek inşa edebilmemiz için yatırımlara ihtiyacımız var." dedi.

Dodik, Bosna Hersek'in insani yardımlara muhtaç olduğu dönemde çıktığını vurgulayarak, "Şimdi ihtiyacımız olan kalkınma, yeni istihdam alanları." diye konuştu.

Foruma katılan yatırımcıların Saraybosna'dan iyi hatıralarla ayrılması ve yeniden gelmesi temennisinde bulunan Dodik, burada yatırım yapmak isteyenlerin karşılarına çıkacak ilk engelde vazgeçmemeleri gerektiğini ifade etti.

Dodik, Bosna Hersek'in en önemli önceliğinin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik olduğunun altını çizerek, bu hususta ülkedeki tüm siyasi tarafların uzlaşı içinde olduğunu, herkesin AB üyeliğini desteklediğini aktardı.

AB'ye üyelik hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini kaydeden Dodik, Türkiye, Malezya, Rusya, Çin gibi ülkelerle de iş birliğini sürdürmek istediklerini vurguladı.

Dodik, Bosna Hersek'teki eğitimli genç nüfusun Batı ülkelerine göç ettiğini anımsatarak, "Bu noktada yardımlarınız gerekiyor. Bize sürdürülebilir ekonomik sistem ve yeni istihdam alanları gerekli." ifadesini kullandı.





- "Forum bölge ülkelerini bir araya getirmede önemli rol oynuyor"





Katılımcılara görüntülü mesajla hitap eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de forumun Bosna Hersek'in ekonomik gelişimine katkı sağladığını belirterek, böyle bir organizasyonun gerçekleşmesi için verdikleri destek için hükümet yetkililerine teşekkürlerini iletti.



Bölgesel iş birliğinin kalkınma için önemine işaret eden Mahathir, forumun son 10 yılda bölge ülkelerini bir araya getirmekte önemli rol oynadığını söyledi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, AB üyeliğinin bölge ülkelerinin gelişimi için önemli olduğuna işaret ederek, "AB genişleme sürecinde Batı Balkanlar'a teknik olarak değil, jeopolitik bir tutumla yaklaşmalı." diye konuştu.



AB üyesi olan ülkesinin bölgenin jeopolitik önemini anlatmaya devam edeceğini belirten Pahor, "Bölge ülkelerinin hükümetleri görevlerine devam ederken, AB de genişleme sürecini hızlandırmak için düşünmeli." değerlendirmesinde bulundu.





- "Forum, bölgenin kalkınması için önemli bir platform"





BBI Genel Müdürü Amer Bukvic de iş forumunun 10 yıldır sürmesinden dolayı gururlu olduğunu dile getirerek, bu yıl ilk kez üç gün sürecek forumda turizm, tarım, enerji, altyapı ve eğitim alanlarında 300'ün üzerinde projenin sunumunun yapılacağını anımsattı.

Bu yılki forumun en yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade eden Bukvic, "Bu yıl foruma 50 ülkeden iş insanları katılıyor. Her yıl daha da büyüyoruz. Bu iş forumu, sadece Bosna Hersek'in değil, tüm bölgenin kalkınması için son derece önemli bir platform." ifadesini kullandı.





- Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay katılıyor





10. Saraybosna İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılıyor. "Tek Bölge, Tek Ekonomi" sloganıyla düzenlenen forumun ilk gününde "Liderlik", "Güneydoğu Avrupa Bölgesinin Zorlukları" ve "Sürdürülebilir Kalkınma" konulu paneller düzenlenecek.

İkinci günde ise yatırım, iklim değişiklikleri, sermaye iş birliği, teknoloji ve yeni ürünler konularında katılımcılara sunumlar yapılacak.

Forum, 19 Nisan'da yapılacak kapanış töreni ile sona erecek.

