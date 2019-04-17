SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batı Balkanlar'ın doğu ile batı ve kuzey ile güney arasında kavşak görevi gördüğünü belirterek "Bölge ülkeleri için en önemli olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yakın olmaları. AB'ye entegre olmak, ortak vizyonun geliştirilmesi için büyük bir avantaj olabilir." dedi.



Oktay, 10. Saraybosna İş Forumu kapsamında düzenlenen "Liderlik" konulu panelde konuştu.

Bölgede birlik duygusunun var olduğunu söyleyen Oktay, "Temennimiz vizyonun da birleşmesi. Forumda da belirtildiği gibi 'Tek Bölge, Tek Ekonomi' olması." ifadelerini kullandı.

Oktay, bölgede dezavantajlara yönelmek yerine, ortak çıkar ve değerlere odaklanılması gerektiğine işaret ederek "Bu değerler bazen kültürel bazen de demografik veya coğrafik olabilir. Ayrıntılı baktığımız zaman birçok avantaj görebiliriz. Yarışmak yerine iş birliği içerisinde olmalıyız." diye konuştu.

Batı Balkanlar'ın doğu ile batı ve kuzey ile güney arasında bir köprü görevi gördüğünü vurgulayan Oktay, "Bölge ülkeleri için en önemli olan Avrupa Birliği ülkelerine yakın olmaları. AB'ye entegre olmak, ortak vizyonun geliştirilmesi için büyük bir avantaj olabilir." dedi.

Oktay, AB ülkelerine yakın olmanın teknoloji ve pazara da yakınlık sağladığını söyleyerek genç ve eğitimli nüfusun kültürel çeşitlilik, iş fırsatları ve yeniliklerden de faydalanabildiğini belirtti.

Türkiye'nin Bosna Hersek ve diğer dünya ülkeleriyle başarılı ilişkiler geliştirmesinin temelinde kendi yaklaşımının önemli olduğunu ifade eden Oktay, "Bizim yaklaşımımız derken herhangi bir ülkenin kaynaklarını kendi faydamız için kullanmayı asla düşünmüyoruz. Almak yerine, vermeye odaklanıyoruz. Asla bizim için getirisi nedir diye düşünmüyoruz. Özellikle yardım konusunda. Bunun en önemli örneği, Türkiye'deki 4,6 milyon sığınmacı." diye konuştu.

Oktay, güven duygusunun bölge ülkeleri için kilit rol oynadığını belirterek "Güven, başarılı ve uzun soluklu iş birliklerinin yolunu açıyor." dedi.

Türkiye’nin bölgeye tarım, turizm, altyapı, enerji ve savunma alanlarında katkı sağladığını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgede zorluklar mevcut. Bazılarını saymam gerekirse bunlar finans, ağır bürokrasi ve tüm dünyada zorluklar yaşatan güvenlik. Finans konusunda Türkiye'de PPP (Public Private Partnership) projeleri var. Türkiye'nin bu noktada inanılmaz tecrübesi mevcut. Her ne kadar geçen yıl uygulanmaya başlasa da bu projelerden 135 milyar dolar gelir elde ettik. Türkiye bunları bölgeye de aktarabilir. Ağır bürokrasi için çözüm yapıda yapılacak reformlardan geçecektir. Terör, güvenlik, savaş ve çatışmalarda mutlaka ortak bir vizyon olmalı. Bugün burada gördüğüm ortak bir vizyonun olduğudur."