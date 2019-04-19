10. Saraybosna İş Forumu sona erdi

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te bu yıl 10'uncusu düzenlenen Saraybosna İş Forumu (SBF) sona erdi.



Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankasınca (IDB) düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu foruma bu yıl 50 ülkeden iş insanları katıldı.

"Balkanların Davos'u" olarak da nitelendirilen forum kapsamında "Liderlik", "Güneydoğu Avrupa Bölgesi'nin Zorlukları" ve "Sürdürülebilir Kalkınma" konulu paneller düzenlendi.

"Tek Bölge, Tek Ekonomi" sloganıyla düzenlenen forumun ikinci gününde yatırım, iklim değişiklikleri, sermaye iş birliği, teknoloji ve yeni ürünler alanlarında sunum ve toplantılar yapıldı.

Kapanış töreninde konuşan BBI Genel Müdürü Amer Bukvic, bu yılki foruma 50 ülkeden iki bine yakın iş insanının katıldığını belirterek, "Üç gün süren forum kapsamında 350 proje sunumu gerçekleştirildi, 450 toplantı yapıldı." dedi.

İnsanların, Bosna Hersek ve bölge hakkındaki algısını değiştirmeyi amaçlayan forumun, her yıl daha fazla katılımcıyla gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bukvic, forumun birçok iş insanı için yatırım projeleri sunma imkanı sağladığını kaydetti.

Forumun bu yılki odak noktasının gençler ve onların projeleri olduğunu dile getiren Bukvic, "Üç gün süren forum kapsamında kariyer yapmak için Bosna Hersek sınırları dışına çıkan gençlerimizin kendi vatanlarında kalıp geleceğe katkı sağlamaları konusunda yapılabilecekleri ele aldık." diye konuştu.

Bukvic, foruma katkı sağlayan ve katılan herkese teşekkür etti.

