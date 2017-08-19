10. Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Antep Fıstığı Kültür ve Sanat Festivali'', Antep fıstığı hasadıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festival için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden kente gelen 183 gurme ve ünlü şefle, Karkamış ilçesinin Teketaş Mahallesi'ndeki Abdurrahman Açıkgöz’ün fıstık bahçesinde bir araya geldi.

Burada, mutfaklarında kullandıkları Antep fıstığının nasıl toplandığını ve hangi aşamalardan geçtiğini izleyen şef ve gurmeler, fıstık hasadı da yaptı.

Başkan Fatma Şahin, yaptığı konuşmada, geçmişten aldıkları bu mirası, geleceğe taşımak ve korumak zorunda olduklarını söyledi.

"Yeşil altın" olarak adlandırılan Antep fıstığının, bölge insanı için "her şey" olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Antep fıstığı şehrimiz ekonomisinin ve gözümüzün nurudur. Bu nedenle fıstığın daha çok korunması ve daha güçlü bir şekilde tanıtılması için çok yoğun çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugün UNESCO onayını aldıysak bunun en önemli kısmı Antep fıstığıdır. Yani Antep fıstığı her bakımdan çok önemlidir. Yöre çiftçileri büyük ihtiyaçlarını buradan karşılar, düğünlerini fıstığa göre ayarlarlar. Yine ailelerinin geçimini bu bereketli topraklardan sağlarlar. Bugün ihtiyacımız olan şey, burada bulunma amacımız, yeşil altını tüm dünyaya duyurmak ve tatdırmaktır. Bunu da en güzel şekilde yapacağımıza inanıyorum."

Konuşmaların ardından, yöreye ait türküler seslendirildi ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, Karkamış Kaymakamı Bünyamin Bilgin, Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan, AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan ve çiftçiler de katıldı.