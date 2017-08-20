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10. Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin 2. gününde yarışmalar ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi

10. Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali'nin 2. ve son gününde yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirildi.

Festivalin 2. gününde, "En Bakımlı Bahçe", "Antep Fıstığı Bilgi", "GASMEK Yöresel Yemek " yarışmaları, çocuk tiyatrosu "Niloya", "Çeled Uşaglar Fıstık Festivali" ve halk oyunları gösterileri ile ödül törenleri düzenlendi.

GASMEK kursiyerlerinden 6 aşçının katıldığı yöresel yemek yarışmasında, halk arasında "damat dolması" olarak bilinen "kuzu içli kabak dolması" yemeği yapıldı. Aşçıların hünerlerini sergilediği yarışmada, kursiyerlerden Merve Gizem Özdişli birinci, Semra Tutuş ikinci, Elif Gürdal üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

"Geleneksel Sanatlar Şöleni" sergisinde, Gaziantep'in yanı sıra İzmir, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Denizli, Kahramanmaraş, Tokat, Bartın, Mersin ve Erzurum yörelerine ait ürünler yer aldı.

Festival, şarkıcı Buray'ın konseriyle sona erdi.

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GASMEK Yöresel Yemek YarışmasıGaziantep Büyükşehir BelediyesiUluslararası Antepfıstığı Kültür Ve Sanat Festivali'
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