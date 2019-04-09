100'ün üzerinde eleman aldı

Erence, fabrika binasında düzenlediği basın toplantısında, Kırşehir Şeker Fabrikası'nı devraldıktan sonra pancar işleme kapasitesini artırarak daha verimli hale getirdiklerini belirtti.



Özelleştirmeden sonra işçi çıkardıkları yönünde ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını vurgulayan Erence, göreve geldiğinde çalışan hiçbir kişiyi çıkarmama yönünde söz verdiklerini, başka kurumlara geçenler ve işini beğenmeyen 5 kişi dışında sözlerini tuttuklarını dile getirdi.



Taşerondaki işçileri de fabrikanın kadrosuna aldıklarını anlatan Erence, şöyle devam etti:



"Devletimiz özelleştirme sürecinde, isteyen arkadaşlarımızı devletin çeşitli fabrikalarına veya o ilde bulunan kamu kuruluşlarına geçebilme imkanı verdi. Bazı beyaz yakalı arkadaşlarımız Kırşehir'den diğer kurumlara geçtiler. Mavi yaka arkadaşlarımız da yine devletin değişik kurumlarına ya da kendi illerine gittiler.



Kırşehir Şeker Fabrikası kurulurken usta ve ustabaşı lazım olunca bunların tamamına yakını Yozgat Şeker Fabrikası, Çorum Şeker Fabrikası ve diğer fabrikalardan temin etmişler. Bunların yüzde 90'a yakını Kırşehirli değildi. Bu arkadaşlardan 'kendi memleketimize gideceğiz' diyenler ayrıldı. Şu ana kadar 5 eleman çıkardık. Bunlar da görevlendirdiğimiz işlerini beğenmeyenlerdi. Çıkarılanların tamamının hem kıdem hem de ihbar tazminatlarını verdik. İş beğenmeyen insanla çalışamazdık. 100'ün üzerinde yeni eleman aldık."



İşleyişte bazı değişikliklere gittiklerini bildiren Erence, "Dışarıdan eleman getirme gibi bir durumumuz yok. Biz bu yörenin insanlarıyla bu işi götüreceğiz." dedi.

Fabrikayı devraldıktan sonra çiftçileri, araziyi gezdiklerini, pancar eken herkesi kayıt altına aldıklarını aktaran Erence, "Pancar eken yörede ne kadar çiftçi varsa kayıt altına aldık. Onların pancarını alarak kampanyayı götürdük. Herkese nakliye bedeli uyguladık, insanlar inanılmaz mutlu oldu. Türkiye'de ilk defa biz yaptık. Herkes randevulu sisteme göre geliyor ve bir saat içinde boşaltıp gidiyor. Çiftçi ve nakliyeciler inanılmaz mutlu oldu. Kırşehir'de hiç sıkıntı olmadı." ifadelerini kullandı.



Erence, fabrikanın kapasitesinin yükseltilmesi için yaklaşık 20 milyon liralık yeni yatırım yapmayı da planladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Fabrikanın kapasitesini artırıyoruz. Yurt dışından bağlantılarımızı yaptık. 20 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Komple fabrikayı elden geçiriyoruz. Fabrika 3 bin 500 ton ortalama ile çalışıyormuş. Geçen sene 4 bin 500 ton pancar işledik. Hiçbir iyileştirme yapmamamıza rağmen fabrikayı daha iyi çalıştırarak bin tona yakın kapasiteyi artırdık. 20 milyon liralık yeni yatırımla buranın kapasitesini 8 bin tona çıkaracağız. Böylece 500 bin ton pancar eken çiftçi bir milyon ton ekecek."