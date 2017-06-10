Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya gömlekte bir numara
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

106. Uluslararası Çalışma Konferansı

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, konferansa katılmak üzere yarın İsviçre'nin Cenevre kentine gidecek

106. Uluslararası Çalışma Konferansı

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, yarın İsviçre'nin Cenevre kentine gi̇decek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Müezzinoğlu, yarın "106. Uluslararası Çalışma Konferansı"na (ILO) katılmak üzere Cenevre'ye hareket edecek.

Bakan Müezzinoğlu, yarın akşam Türkiye'nin Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler nezdi̇ndeki̇ Dai̇mi̇ Temsi̇lci̇li̇ği̇nde i̇ftar programına katılacak.

Pazartesi̇ günü Konferansın genel kuruluna katılarak Türkiye adına konuşma yapacak Müezzinoğlu, aynı gün yurda dönecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
106. Uluslararası Çalışma KonferansıBakan Mehmet Müezzinoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5