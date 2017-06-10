ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenli̇k Bakanı Mehmet Müezzi̇noğlu, yarın İsviçre'nin Cenevre kentine gi̇decek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Müezzinoğlu, yarın "106. Uluslararası Çalışma Konferansı"na (ILO) katılmak üzere Cenevre'ye hareket edecek.
Bakan Müezzinoğlu, yarın akşam Türkiye'nin Bi̇rleşmi̇ş Mi̇lletler nezdi̇ndeki̇ Dai̇mi̇ Temsi̇lci̇li̇ği̇nde i̇ftar programına katılacak.
Pazartesi̇ günü Konferansın genel kuruluna katılarak Türkiye adına konuşma yapacak Müezzinoğlu, aynı gün yurda dönecek.