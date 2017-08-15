Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Balıkesir AB istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

107 yaşında dünya evine girdi

- Etiyopya'da 107 yaşındaki bir kişi üçüncü kez evlendi

107 yaşında dünya evine girdi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da 19 çocuk, 89 torun sahibi 107 yaşındaki bir kişi üçüncü kez dünya evine girdi.

Ülkenin yerel medya organlarından FANA'da yer alan habere göre, Oromo Eyaleti'nin Şaşamenya kasabasında yaşayan 107 yaşındaki Abdülkadir Dekama Dido, 33 yaşındaki bir kadınla evlenerek üçüncü evliliğini yaptı.

Dido, ilk eşinin yaşı ilerlediği için kendisine bakamadığını, ikinci eşinin de hayatını kaybetmesi üzerine üçüncü kez evlenme kararı aldığını dile getirdi.

Kararının ailesi tarafından da desteklendiğini belirten Dido, yeniden dünya evine girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İlk evliliğini 1951 yılında yapan Dido'nun en büyüğü 60 yaşında 19 çocuğu, 89 torunu bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5