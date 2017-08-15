107 yaşında dünya evine girdi

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya'da 19 çocuk, 89 torun sahibi 107 yaşındaki bir kişi üçüncü kez dünya evine girdi.

Ülkenin yerel medya organlarından FANA'da yer alan habere göre, Oromo Eyaleti'nin Şaşamenya kasabasında yaşayan 107 yaşındaki Abdülkadir Dekama Dido, 33 yaşındaki bir kadınla evlenerek üçüncü evliliğini yaptı.

Dido, ilk eşinin yaşı ilerlediği için kendisine bakamadığını, ikinci eşinin de hayatını kaybetmesi üzerine üçüncü kez evlenme kararı aldığını dile getirdi.

Kararının ailesi tarafından da desteklendiğini belirten Dido, yeniden dünya evine girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İlk evliliğini 1951 yılında yapan Dido'nun en büyüğü 60 yaşında 19 çocuğu, 89 torunu bulunuyor.