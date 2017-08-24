"1071 Malazgirt Hatıra Ormanı"na 65 bin fidan dikilecek

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde, anıt mezarın etrafına bin 468 muhtelif orman ağacı ve süs bitkisi diktik. Bu yıl sonbaharda 1071 Malazgirt Hatıra Ormanı'na ayrıca 65 bin fidan daha dikeceğiz." dedi.

Bakan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sene Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt'te kutlanacağını anımsattı.

Bundan sonra da kutlamaların her yıl aynı yerde yapılacağını aktaran Eroğlu, alana "1071 Malazgirt Hatıra Ormanı" tesis ettiklerini, bugüne kadar Karaçam ve Sarıçam fidanlarından oluşan bin 70 adet fidan diktiklerini aktardı.

Eroğlu, bin 71'inci fidanın ise 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Malazgirt Anıtı'nın etrafına dikileceğini bildirdi.

Anıt mezardaki peyzaj çalışmalarına 2013'te başladıklarını söyleyen Eroğlu, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde, anıt mezarın etrafına bin 468 muhtelif orman ağacı ve süs bitkisi diktik. Bu yıl sonbaharda 1071 Malazgirt Hatıra Ormanına ayrıca 65 bin fidan daha dikeceğiz." dedi.

- Zafer Haftası'nda atlı süvariler İzmir'e gidecek

Bakan Eroğlu, İstiklal Harbi'ni zaferle neticelendiren en mühim askeri harekat olan Büyük Taarruz'un başladığı Şuhut'ta bu yıl, Büyük Zafer Yürüyüşü'nün 13'üncüsünün yapılacağını söyledi.

İstiklal Harbi'nin kilit noktasının Kocatepe olduğunun altını çizen ve her yıl zaferin büyük bir coşkuyla kutlandığını anlatan Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl, ilk defa atlı birliklerimizi Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlayacağız. Bu atlı birlikler, 14 günlük yolculuğunu 9 Eylül'de İzmir'de neticelendirecek. Atlı birliklere Türk bayrağını ve Şuhut'ta Büyük Taarruz Karargahı'nın önünden aldığımız toprağı teslim edeceğim. 9 Eylül sabahı da atlı birlikler kendilerine eşlik eden bisikletli ekiple ordumuzun gittiği güzergahtan İzmir'e varacak. Atlı birliklerin getirdiği vatan toprağını ve şanlı bayrağımızı, Türk bayrağımızı İzmir Valimize teslim edeceğim. Bu zafer kolay kazanılmadı. Türkiye Cumhuriyeti, gönül coğrafyamızın son kalesi dolayısıyla burada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Biz de güçlü olup, çok çalışacağız, inşallah 21'inci asra mührümüzü vuracağız."