11 adet Mercedes, n11.com'dan satıldı

İSTANBUL (AA) - n11.com, açık pazar e-ticaret platformları arasında bir ilki gerçekleştirerek online Mercedes-Benz Vito Mixto satışına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre açık pazarda ve online araç satışında ilkler arasına girecek nitelikte bir iş birliğine imza atan n11.com ve Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Grubu, bugün saat 11.00'de satışa açılan 11 adet Mercedes-Benz Vito Mixto ile kullanıcılara yepyeni bir alışveriş deneyimi sundu.

Yalnızca online ödeme yöntemleriyle satın alınabilen araçların tamamı tükendi. Şanslı iller İstanbul, Ankara, Sakarya, Eskişehir ve Bursa oldu.

Piyasa fiyatı 112 bin 900 lira olan 2017 model Mercedes-Benz Vito Mixto 111CDI 114 BG 1.6, bugün saat 11.00'de yüzde 20 indirimle 89 bin 967 liradan satışa sunuldu.

n11.com ve Mercedes-Benz ortaklığıyla gerçekleştirilen satış projesi sonucunda kullanıcılar Mercedes-Benz Vito Mixto'yu yüzde 20 indirimle satın aldılar.