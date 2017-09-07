ASTANA (AA) - Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, "Enerji sektöründe 2025'e kadar 19 trilyon tenge (yaklaşık 56 milyar 716 milyon dolar) yatırım yapılacak." dedi.

11. Avrasya Kazenergy Forumu Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Barış ve Uyum Sarayı'nda düzenlenen foruma, Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Dünya Petrol Konseyi (WPC) Başkanı Jozsef Toth, Finlandiya Enerji ve Çevre Bakanı Kimmo Tiilikainen ve Gürcistan Enerji Bakanı İlia Eloşvili'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden enerji firmalarının temsilcileri katıldı.

Forumun açılışında konuşan Kazakistan Enerji Bakanı Bozumbayev, Kazakistan'ın petrol üretiminde dünyada ilk 15 ülke arasında olduğunu belirtti.

Yakın gelecekte yeni petrol işleme tesisleri inşa edeceklerini dile getiren Bozumbayev, böylece Kazakistan'ın motor yakıtı ihtiyacını kendi kendine karşılayabileceğini söyledi.

Ülkede gelecek aylarda Uluslararası Yeşil Teknoloji Merkezi kurulacağını anlatan Bozumbayev, Rusya, Çin ve ABD gibi büyük ülkelerle iş birliği yapacaklarını bildirdi.

Bozumbayev, Kazakistan'ın petrol, doğalgaz ve kimya sektöründe yeni tesis yatırımları bulunduğuna dikkati çekerek, "Enerji sektöründe 2025'e kadar 19 trilyon tenge (yaklaşık 56 milyar 716 milyon dolar) yatırım yapılacak." ifadesini kullandı.

Yarın sona erecek forumda, sürdürülebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması, üretim kontrolü, enerji kaynaklarının korunması ve kullanılması gibi konular ele alınacak.