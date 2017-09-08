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11. Avrasya Kazenergy Forumu sona erdi

- Kazakistan Başbakanı Sagintayev: - "Kazakistan dünya toplumu için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edecektir"

11. Avrasya Kazenergy Forumu sona erdi

ASTANA (AA) - Kazakistan Başbakanı Bahıtcan Sagintayev, Kazakistan'ın dünya toplumu için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edeceğini belirterek, sürdürülebilir enerji alanında verimli iş birliklerine hazır olduklarını söyledi.

Sagintayev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Barış ve Uyum Sarayında gerçekleşen 11. Avrasya Forumu'nun son gününde yaptığı konuşmada, fuarın dünya enerji sisteminin kalkınması ve yeni sürdürülebilir kalkınma modellerinin oluşturulması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kazakistan'ın enerji sorunlarının çözümü için Birleşmiş Milletler ve enerji ile ilgili diğer kuruluşlarının çabalarını desteklediklerini kaydeden Sagintayev, fuar bazında oluşturacakları yeşil teknoloji ve bu alandaki yatırım projeleri merkezinin, Orta Asya'nın yeşil ekonomiye geçmesinde uluslararası örgütlerle iş birliğini artıracağını aktardı.

"Kazakistan dünya toplumu için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edecektir." diyen Sagintayev, Kazakistan’ın sürdürülebilir enerji alanında verimli iş birliğine hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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11.Avrasya Enerji ForumuKazakistan Başbakanı Bahıtcan Sagintayev
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