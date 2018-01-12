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11. Cumhurbaşkanı Gül:

- "OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Türkiye'nin artık demokratik nizama geçtiğini bütün dünyaya göstermesinin, özgürlükçü bir yolu izlediğini göstermesinin, tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesinin, hem öz güveni itibarıyla hem Türkiye'nin dış ilişkileri itibarıyla hem Türk ekonomisi itibarıyla hem diğer bir çok konularda çok doğru olacağına inanıyorum"

11. Cumhurbaşkanı Gül:

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Türkiye'nin artık demokratik nizama geçtiğini bütün dünyaya göstermesinin, özgürlükçü bir yolu izlediğini göstermesinin, tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesinin, hem öz güveni itibarıyla hem Türkiye'nin dış ilişkileri itibarıyla hem Türk ekonomisi itibarıyla hem diğer bir çok konularda çok doğru olacağına inanıyorum." dedi.

Gül, cuma namazını Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Fatih Ormanı Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanından ve AK Parti'den size yönelik eleştiriler vardı. Bunun yanında bazı iddialar var 2019'da aday olacağınızla ilgili. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz. Dolayısıyla her şey zaten ortada. Herkes birbirini biliyor. Onun için polemiğe girmek istemiyorum." karşılığını verdi.

"Kırgın mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakan Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına yönelik soru üzerine, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ben Cumhurbaşkanıyken de ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının hem adalet açısından hem Türkiye'nin imajı açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugün de o görüşteyim. Türkiye'nin rahatlaması ve Türkiye'nin imajının iyileşmesi açısından da... Ayrıca tabii ki hak, hukuk, bütün bu konularda da yargılama yine devam eder, ama yazarların, çizerlerin, gazetecilerin tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman söyledim."

Gül, OHAL'in altıncı kez uzatılmasına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Türkiye'nin artık demokratik nizama geçtiğini bütün dünyaya göstermesinin, özgürlükçü bir yolu izlediğini göstermesinin, tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu göstermesinin, hem öz güveni itibarıyla hem Türkiye'nin dış ilişkileri itibarıyla hem Türk ekonomisi itibarıyla hem diğer bir çok konularda çok doğru olacağına inanıyorum. Tabii ki çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye, kontrol altına almak için bunlar gerekliydi. Ama artık her şeyin normalleştirilmesi ve Türkiye'de demokrasinin bütün fonksiyonlarıyla işlediğini göstermek herhalde Türkiye'ye çok büyük iyilik olur, herkes için de büyük bir ümit olur kanaatindeyim."

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah GülFatih Ormanı CamisiOHAL
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