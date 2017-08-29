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11. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri'de:

- "Komşunuz eğer ateş içerisindeyse bunları ekranlardan izliyorsanız, dünyada size yakın coğrafyada çok büyük olaylar oluyorsa bütün bunların sizleri de derinden üzmesi gerekir"

11. Cumhurbaşkanı Gül, Kayseri'de:

KAYSERİ (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Komşunuz eğer ateş içerisindeyse bunları ekranlardan izliyorsanız, dünyada size yakın coğrafyada çok büyük olaylar oluyorsa bütün bunların sizleri de derinden üzmesi gerekir." dedi.

Bir dizi ziyaret için memleketi Kayseri'ye gelen Gül, havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türk halkı için bayramların paylaşma, dayanışma ve birbirinin kıymetini bilme günleri olduğunu belirten Gül, "Dolayısıyla, bütün vatandaşlarımızın düşünceleri, fikirleri, yaşayış tarzları nasıl olursa olsun herkesin birbirini kucaklaması ve birbirinin kıymetini bilmesi gerekir. Bugünlerde bunlara şüphesiz çok ihtiyaç var." diye konuştu.

Dünyada birçok coğrafyada büyük acıların yaşandığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Ayrıca bayramlar hem sevgi hem de af... Bütün bunlar hep bir arada düşünüldüğünde eminim ki Türkiye çok güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Çevremizde olup bitenler çok büyük acı. Bunlar, bayramları da açıkçası tam bayram yapmıyor. Komşunuz eğer ateş içerisindeyse bunları ekranlardan izliyorsanız, dünyada size yakın coğrafyada çok büyük olaylar oluyorsa bütün bunların sizleri de derinden üzmesi gerekir. Türkiye de tabii ki bütün bunları seyrediyor ve derinden üzülüyor. Bunların bir an önce bitmesi için de herkes elinden geleni yapıyor ama bayramlarda aynı zamanda umutlu olmak gerekiyor. İnşallah, gelecek daha güzel olur. Sıkıntılı günler hep aşılır. Hem ülkemizde hem dünyada her tarafta insanlar hep mutlu olur. Bu vesileyle de hemşehrilerimin de bayramını tebrik ediyorum."

Gül, Meral Akşener ve Koray Aydın'ın kuracağı partiyle ilgili soruya ise cevap vermedi.

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Abdullah GülKayseri
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