ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı.

Polis Akademisi'nin Anıttepe yerleşkesindeki açılış törenine AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Hayri Çetinkuş, TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şenol Yaprak, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ile Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Irak'tan 25 kursiyer muhabir katılıyor.

Törende konuşan AA Haber Akademisi Koordinatör Yardımcısı Çetinkuş, savaş muhabirliği eğitiminin uluslararası nitelik taşıdığını vurguladı.

Çetinkuş, AA'nın dünyanın 39 ülkesinde ofisi olan, 97 ülkede temsilciliği bulunan, 45 ülkede abonesi olan, 107 farklı uyruktan haberci çalıştıran günlük bin 190 yazılı haber, 2 bin 300 fotoğraf, 310 video haber yayınlayan 13 dilde yayın yapan uluslararası bir kuruluş olduğuna dikkati çekti.

AA'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş arifesinde Anadolu halkının sesini tüm dünyaya duyurmak için kurulduğunu hatırlatan Çetinkuş, Ajans'ın yaklaşık 100 yıldır yakın coğrafyalardaki ve tüm dünyadaki gelişmelere tanıklık eden uluslararası bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Her yıl medya mensuplarının tehlikeli çevre koşullarında savaşı, doğal afetleri, toplumsal olayları izlerken öldürüldüğünü ya da yaralandığını söyleyen Çetinkuş, Uluslararası Gazetecileri Koruma Örgütünün verilerine göre, yılda ortalama 43 gazetecinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Çetinkuş konuşmasına şöyle devam etti:

"Savaş ve terör bölgeleri ile doğal afetlerin yaşandığı alanlarda görev yapan gazeteciler, normal koşullarda karşılaşılmayan bazı hayati riskler altındadır. Gazeteciler, mayın ve bubi tuzaklarının olduğu arazi koşullarında çalışma, çatışan silahlı güçlerin arasında kalma, çatışma gruplarının saldırıları, kaçırılma ve rehin alınma, esir düşme, deprem ve sel gibi doğal afetler sonrası bulaşıcı hastalıklara yakalanma, araçlarının kundaklanması, soygun gibi sorunlarla karşılaşabilmektedir."

Türkiye'nin etrafındaki çok sayıda ülkede olağanüstü durumlar yaşandığını ve habercilerin sözü edilen sıkıntılarla yüz yüze gelebileceğini ifade eden Çetinkuş, dolayısıyla bu coğrafyada savaş muhabirliğinin çok önemli hale geldiğini söyledi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da Başkanlığın 150 ülkede proje yaptığını, 56 ülkede ofisi bulunduğunu belirtti.

Polat, dünyada sadece birkaç yerde savaş eğitimi verildiğini dile getirerek "Bu tecrübeyi de sizlerle paylaşmak istedik çünkü savaş sırasında veya olağanüstü koşullarda gerçeğin ortaya çıkması çok önemlidir. Buradaki eğitimin, dünyada savaşların azalmasına, kötülüklerin önlenmesine faydası olacağını umuyoruz." dedi.

"Gazeteci her şeyden önce, gazetecilikten önce insan olmayı unutmamalı" diyen Polat, muhabirlerin ilk yardımı, bir gün fotoğraf makinesi ve kamerayı bir kenara bırakarak can kurtarmak için kullanabileceğini söyledi.

AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Öztürk de Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasına göre dünyaya en çok yardım yapan ülke statüsünde olduğunu vurgulayarak AA Haber Akademisi'nin Ajans'ın yaklaşık 100 yıllık tecrübesini hem yurt içinde hem de yurt dışında paylaştığını kaydetti. Öztürk, savaş muhabirliğinin, Haber Akademisinin yaptığı kaliteli işlerin son halkası olduğunu kaydetti.

Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Şenol Yaprak, TİKA ve AA'nın iş birliği için şükranlarını sunarak Polis Akademisi olarak uluslararası iş birliğine önem verdiklerini ve her alanda uluslararası iş birliğine açık bir kurum olduklarını ifade etti.