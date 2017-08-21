11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi sürüyor

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"nde ilk hafta geride kaldı.

Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Irak'tan 25 kursiyer muhabirin katıldığı, iki hafta sürecek zorlu eğitim, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisi uzmanları tarafından veriliyor.

Eğitime katılan habercilere, görev başında maruz kalabilecekleri saldırı ve tehlikelere karşı hayatta kalabilmeleri için gerekli bilgi, hem teorik hem de sahada yapılan uygulamalarla veriliyor.

Savaş muhabirliği eğitimine katılan habercilere, ilk hafta "Rota Belirleme ve Harita Okuma", "Hava ve Deniz Operasyonları", "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Saldırılar", "Savaş Teorisi ve Terminolojisi", "Sığınmacılar ve Mülteci Kampları", "Ortadoğu Jeopolitiği", "İkna Stratejileri ve Algı", "Savaş Hukuku" ve "Olağanüstü Hallerde Teknoloji ve Bilgi İletim Güvenliği" konularında teorik bilgi aktarıldı.

- İleri Sürüş Teknikleri" ile "Suda Hayatta Kalma" eğitimi verildi

Habercilere ayrıca uzmanlarca "Yakın Savunma", "İlk Yardım", "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı", "Araç Güvenliği ve İleri Sürüş Teknikleri" ile "Suda Hayatta Kalma" konularında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı eğitim verildi.

Yakın savunma eğitiminde savaş muhabiri adaylarına yaralanmadan kendini savunma, vücudun hassas ve kritik noktaları, mesafe kontrolü ve odaklanma, silahsız saldırgana karşı savunma, bıçaklı veya sopalı saldırgana karşı savunma, yakın savunma taktikleri, gazetecilere yönelik saldırılarda yapılması gereken savunma hareketleri hem teorik hem de uygulamalı anlatıldı.

İlk yardım dersinde ise görev başında yaralandıklarında ya da yaralıya müdahaleyi uygulamalarla deneyimleyen muhabirler, toplumsal olayları haberleştirirken kendi can güvenliklerini nasıl sağlayacaklarının eğitimini de aldı.

Saha eğitimi de uzman personel tarafından Polis Akademisinin Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. "Toplumsal Olaylarda Ekipman Kullanımı" başlıklı bu derse katılan savaş muhabiri adayları, kitlesel olaylarda nasıl davranmaları gerektiğini öğrendi. Eğitim kapsamında TOMA'dan tazyikli su sıkılan muhabirlere, biber gazlı müdahalede de bulunuldu.

Öğrencilere "Suda Hayatta Kalma" teorik dersinin yanı sıra Kesikköprü'de Polis Akademisi uzmanları tarafından uygulama da yaptırıldı.

Savaş muhabiri adaylarının eğitimleri, 25 Ağustos'ta sona erecek.

