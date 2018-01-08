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11. KİK Meclis Başkanları Toplantısı

- Kuveyt Emiri Sabah: "Körfez krizini, ne kadar uzun sürerse sürsün geçici olarak görüyoruz"

11. KİK Meclis Başkanları Toplantısı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Körfez krizinin, "ne kadar uzun sürerse sürsün" geçici olduğunu söyledi.

Kuveyt'te Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 11.Meclis Başkanları Toplantısı'nda konuşan Emir Sabah, Körfez krizinin sonlandırılması için yürüdükleri yolda engellerle karşılaştıklarını belirterek, zorluklarla mücadele için birlikte çalışmanın gerekliliğini vurguladı.

"Körfez krizini, ne kadar uzun sürerse sürsün geçici olarak görüyoruz" diyen Sabah, şöyle devam etti:

"Her birimiz, bizi çevreleyen olayların ne yazık ki kötüye gittiğinin farkındayız. Bu hepimiz için büyük bir zorluk. Üzerinize düşen sorumluluk büyük. Sizler Körfez cephesini güçlendirmeye muktedirsiniz. Halklarımız, refah ve kalkınmayı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor."

KİK'in dönem başkanı Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın daveti üzerine düzenlenen toplantı, KİK Liderler Zirvesi'nden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşiyor.

KİK'in 38. Olağan Zirvesi 5 Aralık'ta düzenlenmişti. Zirveye liderler düzeyinde sadece Kuveyt Emiri Sabah ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani katılmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.


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11. KİK Meclis Başkanları ToplantısıKatarKuveyt
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