11 müze daha yıl sonuna kadar hizmete açılacak

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2017 sonuna kadar 11 müze daha Türkiye'nin kültür ve turizm hayatına kazandırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlığa bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce Türkiye genelinde müzelerin iyileştirilmesi ve yenilerinin açılmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bakanlık tarafından 2017 başından bu yana açılışı gerçekleştirilen müzelerin yanı sıra yıl sonuna kadar 11'nin daha daha ziyaretçilerle buluşturulması öngörülüyor.

Bakanlıkça yenileme çalışmaları tamamlanan Bartın Amasra Müzesi, Edirne Müzesi, Malatya Beşkonaklar Müze Evi ve Mardin Müzesinin bu yıl açılması planlanıyor.

7 müzenin de ilk kez açılışını gerçekleştirecek Bakanlıkça, Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı Müze ve Karşılama Merkezi, Çankırı Müzesi ile Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesinin ikinci etabındaki çalışmalar tamamlandı. Bu müzeler, açılışa hazır hale getirildi.

Muğla Milas Müze Kompleksinin birinci etabında yer alan Etnoğrafya ve Halı Müzelerinin açılışının bu ay yapılmasını planlayan Bakanlık, Antalya Etnografya Müzesi ile Antalya Mevlevihane Müzesinin de Aralık 2017'de hizmete sokulmasını öngörüyor. Uşak Müzesi'nin de kasımda hizmete açılması düşünülüyor.

- Yıl başından bu yana 6 müze açıldı

Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük müze kompleksleri arasına girmesi planlanan, 68 bin 500 metrekare alana sahip Adana Yeni Müze Kompleksinin 12 bin 500 metrekarelik kısmını oluşturan Arkeoloji ve Mozaik Müzesi bölümü mayısta açılırken, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında restorasyonu yapılan tarihi Diyarbakır İçkale Müze Kompleksinin ikinci etap açılışı da nisanda yapılmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımlarıyla Mersin Arkeoloji Müzesi 18 Mayıs'ta ziyaretçileri kabul etmeye başlarken, geçen aralıkta da Zonguldak Maden Müzesi hizmete alınmıştı.

Yine nisanda Gaziantep Arkeoloji Müzesi ile Adana Kurukopru Anıt Müzesi ve Geleneksel Adana Evi ziyarete açılmıştı.























