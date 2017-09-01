11. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'ın tarihi Semerkand şehrinde düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali sona erdi.

Bu yıl 11'ncisi düzenlenen festivalde, büyük ödülü Azerbaycanlı sanatçılar Sahip Paşazade ve Kamran Karimov ikilisi kazandı.

UNESCO himayesinde Özbekistan hükümeti tarafından yapılan Şark Teraneleri Müzik Festivali'ne, aralarında Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İsviçre, Meksika, İskoçya, Rusya, Çin, Japonya ve Güney Kore'nin de yer aldığı 59 ülkeden 250'den fazla sanatçı katıldı.

Resmi açılışı, Semerkand'da, Ortaçağ döneminde kurulan ve Şirdar, Tillakari, Uluğbey medreselerinin yer aldığı Registan Meydanı'nda yapılan festivalin kapanış töreni kapsamında, festival kapsamında düzenlenen yarışmanın galipleri ödüllendirildi.

Bir hafta süren festivalde büyük ödülü Azerbaycanlı Sahip Paşazade ve Kamran Karimov ikilisi kazanırken Güney Kore'den katılan Geosong grubu ve Özbekistanlı Mahiçehre Şamuradova birinciliği, Kırgızistanlı Muras Grubu ve Litvayna'dan katılan Sauges Grubu, ikinciliği Türkiye'yi temsil eden Meshk Ensemble, İran'dan katılan Naghsh grubu ve Endonezya'nın İno grubu da üçüncülüğü elde etti.

1997 yılından bu yana 2 yılda bir düzenlenen Şark Teraneleri Müzik Festivali'nde, bu yıl Türkiye'yi Meshk Ensemble grubu temsil etti. Şark Teraneleri Musiki Festivali'nde büyük ödüle layık görülen sanatçılara 10 bin dolar, birincilik elde edenlere 7'şer bin dolar, ikincilik kazanalara 5'er bin dolar, üçüncülük için ise 3'er bin dolar ödül veriliyor.

Sonuncusu 2015'te düzenlenen "Şark Teraneleri" 10. Uluslararası Müzik Festivalinde büyük ödülü Çin'in Jiangsu kadın orkestrası alırken, birinciliği Japonya'nın Shamisen, ikinciliği Polonya'nın Helm ve Estonya'nın Silver Sepp, üçüncülüğü de Kosta-Rika'nın Kuelite müzik grupları elde etmişti.

