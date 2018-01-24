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113. New York Tekne Fuarı açıldı

- Fuarda yaklaşık 400 yat ve tekne sergileniyor

113. New York Tekne Fuarı açıldı

NEW YORK (AA) - Dünyanın en eski denizcilik fuarlarından ve bu yıl 113'üncüsü düzenlenen New York Tekne Fuarı açıldı.

Manhattan bölgesinin batısındaki Javits Center'da düzenlenen New York Tekne Fuarı'nda yaklaşık 400 yat ve tekne sergilenirken, balıkçılık, su sporları ve denizcilik teknolojileriyle ilgili ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Lüks yatların görücüye çıktığı fuarda, 15 metre uzunluğunda 2 oda, 2 banyo, çamaşır ve kurutma makinaları ile mutfağa sahip bir yat 1,1 milyon dolara (4,1 milyon Türk lirası) satışa sunulurken, deniz tutkunları ayda 250 dolar (935 Türk lirası) ödeme seçenekleriyle de tekne sahibi olabilecek.

Amerikalı sigorta şirketi Progressive'in sponsorluğunda düzenlenen fuar, 28 Ocak Pazar günü sona erecek. Ziyaretçiler 16 dolar (60 Türk lirası) karşılığında fuarı gezebilecek.

ABD'nin Ulusal Deniz İmalatçıları Birliği (NMMA) verilerine göre, 2016 itibarıyla ülkede yaklaşık 11 milyon 900 bin tekne ve yat bulunurken, söz konusu senede Amerikalı tüketicilerin tekne ile denizcilik ürünleri ve hizmetlerine yaptığı toplam harcama 36 milyar dolar olmuştu.

NMMA verilerine göre ayrıca ABD'nin tekne ve yat endüstrisinde yaklaşık 35 bin işletme yer alıyor ve bu sektör ABD genelinde 650 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

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