SEMERKANT (AA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, "Dünyada çatışmaların giderek arttığı günümüzde milyonlarca insanı dili ve dinine bakmaksınız müzik birleştiriyor." dedi.

UNESCO'nun himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda Özbekistan hükümeti tarafından organize edilen ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 58 ülkeden ülkeden 250'den fazla sanatçının katıldığı 11'inci Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali'nin resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı Kristin Muttonen, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Abdulaziz bin Osman et-Tuveycri, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Halit Eren, Bağımsız Devletler Topluluğu İcra Komitesi Başkanı Sergey Lebedev ve diğer üst düzey konukların hazır bulunduğu törende Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev bir konuşma yaptı.

Mirziyoyev, günümüzde dünyada çatışmaların giderek arttığını belirterek, müziğin dil ve dinine bakmaksınız milyonlarca insanı birleştirdiğini söyledi.

Mirziyoyev, Şark Teraneleri festivalinin UNESCO tarafından müzik dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olarak görüldüğüne işaret ederek, uluslararası arenadaki öneminin de giderek arttığını bildirdi.

Törende, Özbekistan'ın önde gelen sanatçılarının yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Rusya, Belarus ve Gürcistan'dan gelen sanatçılar kendi şarkı ve dans gösterileriyle sahne aldı. İtalyan ses sanatçısı Alessandro Safina ve Türk sanatçı Rafet El Roman'ın da sahne alarak birer şarkı seslendirdiği törenin ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

Festivalde en iyi performans gösterenler baş ödülün yanı sıra birincilik, ikincilik ve üçüncülük için yarışacak. Baş ödülün sahibine 10 bin dolar ödül verilecek. İki yılda bir gerçekleştirilen festivalde Türkiye'yi "Meshk Ensemble" grubu temsil ediyor. Festival 30 Ağustos'ta sona erecek.