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12. Arap Birliği Elektrik Bakanları Konseyi toplantısı

- Birliğe üye 14 ülke, ortak Arap elektrik pazarı oluşturulmasını öngören mutabakat zaptını imzaladı

12. Arap Birliği Elektrik Bakanları Konseyi toplantısı

KAHİRE (AA) - 12. Arap Birliği Elektrik Bakanları Konseyi toplantısında birliğe üye 14 ülke ortak Arap elektrik pazarı oluşturulmasını öngören mutabakat zabtını imzaladı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin Ekonomi İşleri Başkanı Hasan Ali, toplantıda Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt adına yaptığı konuşmada, ortak bir Arap elektrik pazarı oluşturulmasını öngören mutabakat zabtının birliğe üye 14 ülke tarafından imzalandığını ifade etti.

Ülkeler arasındaki elektrik ağının kurulması sürecine destek olması beklenen mutabakat zabtının, üst düzey bir belge olduğunu belirten Ali, herhangi bir mutabakat zaptının yürürlüğe girmesi için birliğe üye 7 ülkenin imzasının bile yeterli olduğunu kaydetti.

Söz konusu mutabakat zabtını Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Cezayir, Suudi Arabistan, Sudan, Irak, Amman, Katar, Komorlar, Libya, Fas ve Yemen'in imzaladığı aktarıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği genel sekreterlik binasında, Kuveyt'in başkanlığında düzenlenen toplantıda üye ülkelerin elektrik ve enerji bakanları yer aldı.

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Arap BirliğiElektrikMutabakat ZaptıOrtak Pazar
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