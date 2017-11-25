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12. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı

NEW YORK (AA) - Amerika'da 2006'dan bu yana düzenlenen Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları belli oldu.Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 400’e yakın başvurunun yapıldığı toplam 42 belgesel ve kısa film gösteriminin...

12. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları açıklandı

NEW YORK (AA) - Amerika'da 2006'dan bu yana düzenlenen Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nın sonuçları belli oldu.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ve 400’e yakın başvurunun yapıldığı toplam 42 belgesel ve kısa film gösteriminin yer aldığı yarışmada, "En İyi Belgesel Ödülü" yönetmenliğini Batuhan Kurt’un yaptığı "Hudut", "En İyi Kısa Film Ödülü" de yönetmenliğini Merve Gezen’in yaptığı "Scrabble" adlı filmlere verildi.

"Seyirci Ödüllerini" kısa film dalında yönetmen Rıdvan Yavuz’un "Kuyu", belgesel film dalında ise yönetmen Enver Arcak’ın "Hermana" filmleri aldı.

Jüri üyeliklerini film eleştirmeni Peter Keough, Boston Güzel Sanatlar Müzesinin Film Küratörü Carter Long ve Harvard Film Arşivi’nin Küratörü Jeremy Rossen gibi sinema alanında saygın isimlerin yaptığı yarışmada, seyirciler de oy kullandı.

Yarışma filmleri Boston Güzel Sanatlar Müzesi ve Boston Üniversitesinde sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Bu yıl yarışmada ödül alan filmlerden oluşan bir seçki gelecek yıl martta düzenlenecek 17'inci Boston Türk Film Festivali programında gösterilecek.

Gelecek yılki 13'üncü Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışmasının başvuruları 1 Şubat 2018’de başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Boston Türk Belgesel Ve Kısa Film Yarışması
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