12 Eylül askeri darbesinin 37. yılı

ELAZIĞ (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 12 Eylül askeri darbesinde 650 bin kişi gözaltına alındığını, 1 milyon 683 bin kişi fişlendiğini, çok sayıda mağduriyet yaşandığını ifade ederek, "Bu ülkeye karşı bir sorumluluğunuz varsa bir daha darbelerin olmaması için yeni bir anayasa yapalım." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Tekin, partisinin İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 12 Eylül darbesinden bu yana 37 yıl geçtiğini ancak yaşanan acıların hala yüreklerde durduğunu söyledi.

Darbelerde halkın büyük mağduriyet yaşadığına işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"37 yıl önce 650 bin kişi gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 210 bin dava açıldı ve davalarda 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye idam cezası verildi. Haklarında idam cezası verilenlerin 50'si ne yazık ki idam edildi. 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan yargılandı. 388 bin kişinin pasaportu verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 300 kişi tutuklu şekilde ne yazık ki işkenceyle öldürüldü. 171 kişi faili meçhul cinayetlerde hayatını kaybetti. 937 sakıncalı bulunan film yasaklandı. Yani kısaca çok sayıda mağduriyet oldu.''

Tekin, ülkede darbelerin önüne geçecek yeni bir anayasa hazırlanması ve tüm darbecilerden hesap sorulması gerektiğini dile getirdi.

"Bu ülkeye karşı bir sorumluluğunuz varsa bir daha darbelerin olmaması için yeni bir anayasa yapalım." diyen Tekin, "Evrensel kurallara dayalı, birilerinin emrinde olan anayasa hukuk sistemi değil 80 milyon yurttaşımızın ihtiyacını karşılayacak, herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği bir anayasa hazırlayalım ve bu anayasada asla bir daha darbe olmasın. Nasıl bir anayasa, bugün Batı'daki standartlar üzerine bir anayasa.''

Kentteki temaslarının ardından beraberinde CHP İl Başkanı Zeki Kaplan ile Keban ilçesine geçen Tekin partisinin ilçe binasında partililerle bir araya geldi.

Ardından esnafı ziyaret eden Tekin, bir kahvehanede vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra Ağın ilçesine geçen Tekin, CHP İlçe Başkanlığını ve Ağın Belediyesini ziyaret etti.