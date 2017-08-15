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1,2 tonluk "Süslü" arabayla takasa açık

- Van'da, yetiştirdiği "Simental" cinsi 1,2 ton ağırlığındaki "Süslü" adı verilen tosunu 21 bin liradan satışa sunan besici Aytin, 2002 model üstü bir araçla takasa da hazır olduğunu söyledi - Aytin: - "Hayvancılıkla uğraşmak gerçekten çok zor ama 'Süslü'yü gördükten sonra emeklerimin boşa gitmediğini anladım. Diğer 250 büyükbaş hayvanım gibi onu da arpa ve buğdayla besledim ama bu hayvan diğerlerine göre çok hızlı büyüdü"

1,2 tonluk

VAN (AA) - Van'da, yetiştirdiği 1,2 ton ağırlığındaki tosunu 21 bin liradan satışa sunan besici Burhan Aytin, 2002 model üstü bir araçla takas da yapabileceğini söyledi.

Aytin'in Tuşba ilçesindeki çiftliğinde beslediği ve "Süslü" adını verdiği tosun 3 yılda 1,2 ton ağırlığa ulaştı.

Büyük bir titizlikle bakılan ve diğer büyükbaş hayvanlara göre daha hızlı büyüyen "Süslü", çiftliği ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.

Baba mesleği hayvancılıkla yaklaşık 30 yıldır uğraşan Aytin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tosunu Kurban Bayramı dolayısıyla satmaya karar verdiğini söyledi.

"Simental" cinsi tosuna 21 bin lira fiyat biçen ve 2002 model üstü bir araçla takasa açık olduğunu anlatan Aytin, şöyle konuştu:

"Hayvancılıkla uğraşmak gerçekten çok zor ama Süslü'yü gördükten sonra emeklerimin boşa gitmediğini anladım. Diğer 250 büyükbaş hayvanım gibi onu da arpa ve buğdayla besledim. Ama bu hayvan diğerlerine göre çok hızlı büyüdü. Sağlık kontrollerini de veterinerler tarafından düzenli şekilde yaptırdık. Bundan sonra da Allah izin verirse böyle tosunlar yetiştirmeye devam edeceğiz."

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı ve Veteriner Hekim İsmail Hakkı Behçet de bölgedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yıl boyunca denetimlerinin sürdüğünü söyledi.

Bölgedeki büyükbaş hayvanların genelde 500-800 kilogram arasında değiştiğini belirten Behçet, "Bu tosun 1,2 ton ağırlığıyla diğer hayvanlara göre çok hızlı büyüme göstermiş. Bu haliyle de bölgemizin en büyük büyükbaş hayvanlarından biri." dedi.

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"Süslü"Besici Burhan AytinTosunVan
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