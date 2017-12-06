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12. Ulusal Uyku Tıbbı ve Teknologları Kongresi

- Kongre Başkanı Prof. Dr. Saydam: - "Ağır vasıta şoförlerinden başlayarak tüm trafiğe çıkan herkesin uyku sorunları açısından çok ciddi bir şekilde taranması ve tespit edilirse, uyku problemlerinin çözümünden sonra araç kullanmaya devam etmesi gerekmektedir"

12. Ulusal Uyku Tıbbı ve Teknologları Kongresi

ANTALYA (AA) - Tüm Uyku Tıbbı ve Teknologları Derneği (TUTDER) tarafından düzenlenen ve uyku problemlerinin ele alındığı kongre, Antalya’da başladı.

Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen 12.Ulusal Uyku Tıbbı ve Teknologları Kongresi'ne çeşitli illerden 160 uzman katılıyor. Kongrede, uyku, uyku rahatsızlıkları, çocuklar ve yetişkinlerde uyku problemleri, horlama gibi çeşitli konularda güncel bilgiler paylaşılacak.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Levent Saydam, toplantının ana konusunun uyku tıbbı ve uyku hastalıkları olduğunu, kongrede tüm detayların, konuyla ilgili farklı branşlar tarafından irdelenerek gerek tecrübe aktarımı gerekse paylaşımı anlamında gündeme getirileceğini söyledi.

Ülkede sıkça gündeme gelen trafik kazaların büyük çoğunluğunun altında uyku bozukluğu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Saydam, "Son yapılan düzenlemelerle uyku hastalığı olduğu belirlenenlere ehliyet öncesi muayenelerde mutlaka uyku testi yaptırma zorunluluğu getirildi. Freni patlayan kamyonlar, benim kişisel kanaatim şu, çok büyük bir kısmında patlayan bir fren yok. Bu kazaların oluşumunda özellikle ağır vasıtaların karıştığı kazaların oluşumunda uyku problemi olan şoförlerin direksiyon başında uyuması demeyeceğim ama uyku bozukluğu nedeniyle yaşadığı nörolojik sorun söz konusudur." dedi.

ABD'de bulunduğu dönemde özellikle ağır vasıta şoförlerine uyku sorunları varsa ehliyet verilmediği bilgisini aktaran Saydam şunları söyledi:

"Bunun ne kadar önemli olduğunu o dönemden düşünmeye başlamıştım. Ülkemizin geldiği nokta, aslında yavaş yavaş o. Özellikle ağır vasıta şoförlerinden başlayarak ama tüm trafiğe çıkan herkesin uyku sorunları açısından çok ciddi bir şekilde taranması ve eğer tespit edilirse, uyku problemlerinin çözümünden sonra aktif olarak araç kullanmaya devam etmesi gerekmektedir. Yasal düzenlemeler de bunun için bize zemin hazırlıyor."

Kongre, 9 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

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ManavgatProf. Dr. Levent SaydamTüm Uyku Tıbbi Ve Teknologları Derneği (TUTDER)Uyku Bozukluğu
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